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2遊客三地門天鵝湖迷途　下載119報案APP…座標瞬間鎖定迅速獲救

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▲迷途遊客下載【119報案APP】後再報案，座標瞬間被鎖定，迅速獲救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲迷途遊客下載【119報案APP】後再報案，座標瞬間被鎖定，迅速獲救 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2名遊客到屏東縣三地門天鵝湖瀑布遊玩，因天色昏暗迷路，向屏東縣政府消防局求援，消防局派員協搜救，確定他們迷路地點有網路訊號後，引導他們下載「119報案APP」並再次報案，搜救人員依座標很快找到他們所在，迅速將他們救下山，均未受傷，平安返家。

▲迷途遊客下載【119報案APP】後再報案，座標瞬間被鎖定，迅速獲救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼【119報案APP】、座標鎖定。

▲迷途遊客下載【119報案APP】後再報案，座標瞬間被鎖定，迅速獲救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府消防局於昨（20）日下午18時11分接獲民眾報案，指他們到三地門鄉德文村天鵝湖瀑布遊玩，回程因天色昏暗且迷路，請求救援。

消防人員得知有兩位約2５歲的年輕人迷路，立即派遣三地門分隊2車4人前往，由分隊長陳光明帶隊前往搜救。

由於天色已暗，增加找人難度，為縮短救人時間，確定迷途者所在位置，勤務中心值勤員在確認現場有網路訊號後，隨即引導下載【119報案APP】，並依照指示輸入聯絡人資訊，再次進行報案即可定位所在位置座標。

搜救人員利用所提供座標，於19時40分順利與報案人接觸，發現2人皆未受傷不需送醫，協助將其帶回停車處，平安返家，順利完成任務。

三地門德文天鵝湖瀑布，原是一個很容易到達旅遊景點，2009年莫拉克颱風，掩沒天鵝湖瀑布，最近幾年才恢復景觀， 吸引民眾前往戲水遊玩。

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