網拍再現上架25個月「過期高蛋白」　買家5星好評：CP值超讚！

記者黃翊婷／綜合報導

上個月才有網友爆料，有人在網拍平台販售「男性運動高蛋白飲品」、「超人氣客製燕窩」等不明液體。台北市議員洪健益26日再度點名知名網拍平台，竟然有賣家上架25個月的「過期高蛋白」，台北市政府卻毫無作為。

▲賣家販售「高蛋白原液」。（圖／翻攝自拍賣網站，下同）

洪健益痛批，這些所謂的男性高蛋白液體其實就是精液，有些甚至已經上架達25個月，這樣公然販售體液難道不算違法，縱使相關單位已經與業者溝通過，但上網搜尋，還是可以找到不少賣家，狀況並沒有改善，台北市政府根本就是毫無作為。

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對此，台北市法務局及衛生局皆表示會針對這件事情進行調查，其實早在9月事情被踢爆之後，相關人員就有發文請業者提供資料，並查出賣家人位於新北市，因此已將案件移交新北市相關單位進行後續調查。

不過，實際前往該網拍平台搜尋，的確還能找到一些販售「高蛋白」的賣家，商品甚至分成1發、2發、3發等尺寸，下單前還要先私訊詢問，再依照ml數計價，每瓶約3至5ml。部分買過商品的買家也留下4星、5星的高評價，大讚賣家出貨速度快、品質高、CP值超讚等等。

▲還有自稱16歲女高中生的賣家販售「聖水」。

事實上，上個月有網友在網拍平台發現有人在販售「一日男友／一日女友」，後來又掀起「高蛋白飲品、客製燕窩、愛水、聖水、限定月月」等怪異風潮，部分賣家還不忘在商品介紹處大力推廣自身產品，聲稱「當日現貨，少量精華液」、「製作過程非常賣力，請不要隨意取消」。

▲之前掀起網友熱議的「高蛋白」商品。

當時不少網友猜測，這些「飲品」很有可能是體液，「我要吐了」、「手癢查了一下，發現超多人在賣耶」、「天啊，我還去查，還賣內褲」。然而，依據《人工生殖法》規定，如果意圖營利，從事生殖細胞、胚胎等的買賣行為，將處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。

另外依據《消費者保護法》第33條指出，「企業經營者提供之商品或服務有損害消費者生命、身體、健康或財產之虞者，應即進行調查」，且精液、月經等都屬體液，恐會有變質、遭細菌或病毒汙染的風險，甚至可能牽涉人體傳染性疾病。因此如果經調查屬實，則可依同法第36條予以適當處置。