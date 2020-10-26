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反制美國！　趙立堅點名「6家美國媒體」...限7日內繳交所有資料

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▲傳中國拒絕續簽美國記者證件，中國外交部發言人趙立堅稱，美方有關說法完全不符合事實「是倒打一耙」。（圖／達志影像／美聯社）

▲趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧上週宣佈，將6家中國媒體在美分支機構列為「外國使團」。事後，中國外交部說會做出必要反制，趙立堅今（26）日就點名6家美國媒體，限時7日內，須向中方申報所有在中國境內工作人員、財務、經營、所擁有不動產訊息等資料。

「近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓。」趙立堅強調，上週他已表明中方立場，要求美方改弦更張，糾正錯誤，但美方全然不顧中方正當合理要求和嚴正警告，執意升級對中國媒體駐美機構和人員的政治打壓和污名化行動。

趙立堅宣布反制措施，中方要求美國廣播公司（ABC）、洛杉磯時報、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、新聞周刊、美國專題新聞社等6家美國媒體駐華分社，「自即日起，於7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。」

趙立堅稱上述措施「完全是正當合理防衛」，並批評美方是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，嚴重影響中國媒體在美正常運作，嚴重干擾中美正常人文交流，暴露其自我標榜的所謂「新聞自由」的虛偽性。

最後，他重申，中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制，並警告如果美方一意孤行，錯上加錯，必將採取進一步的反制措施。

為了對抗北京外宣行動，美國國務院2月及6月共將新華社、中國中央電視台、人民日報及環球時報等9家中國官媒列為「外國代表機構」（foreign missions）。美國國務卿蓬佩奧22日再增添6家中媒至名單中。

根據國務院新聞稿，新增的6家中媒包括一財全球、解放日報、新民晚報、中國社會科學雜誌社、北京周報及經濟日報。

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