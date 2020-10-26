金防部戰車翻覆1死1傷　陸軍：明年6月完成烈嶼守備大隊戰車更換

▲金防部執行反登陸操演，發生戰車翻覆意外。（資料照／記者林名揚翻攝）

文／中央社記者游凱翔台北26日電

由於金防部一輛M41A3戰車日前發生翻覆導致人員殉職，國防部將優先調整適宜戰車到烈嶼守備大隊。陸軍今天證實，已規劃戰車替換，並完成人員訓練及裝備整備，預計明年6月完成調整並擔負戰備任務。

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊的一輛M41A3戰車，8日下午3時15分，結束基地普測任務返部途中，行經湖埔路段時，不慎翻落邊坡，駕駛下士劉禹宏被救出，手部輕傷送醫治療，但車長林楷強中士送醫後，仍宣告不治。

國防部長嚴德發事後前往慰問並表示，新式戰車獲得後全盤規劃都已完成，也會優先調整適宜戰車到烈嶼地區。

聯合新聞網今天報導，陸軍烈嶼守備大隊M41A3戰車連將全面汰除裝備，由軍備局209廠檢整14至15輛妥善的M41D戰車，運赴前線接手防務。

陸軍司令部對此回應，烈嶼守備大隊M41A3戰車已規劃適切戰車實施替換，並完成人員訓練及裝備整備，預計明年6月完成調整，並擔負戰備任務，以滿足作戰實需；至於是否為M41D戰車，陸軍並未證實。

陸軍在民國47年起陸續接收M41戰車，型號有A1、A3，1996年台海危機後，國軍性能提升50輛M41D戰車，改裝內容為柴油引擎、更換主砲與射控、加裝夜視系統，M41D是台灣獨有型號。