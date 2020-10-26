嗆「台灣殺人不會判死刑」！夫拿打火機潑妻子汽油　被判緩刑

▲男子與妻子發生爭吵，拿汽油潑妻子。(圖／資料照)



記者柯振中／綜合報導

台北一名56歲的黃姓男子與妻子發生爭吵，憤而拿汽油潑灑妻子，接著拿著打火機，揚言「台灣殺人不會死刑」，要與妻子同歸於盡。台北地院審理後，依照恐嚇危害安全罪，判處黃男2個月有期徒刑、緩刑2年，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決書紀載，黃男因為租屋問題，與妻子時常發生爭吵，今年5月24日因為生活習慣的關係，再度與妻子發生糾紛，氣炸傳了汽油的照片給妻子，威脅「我現在已經抓狂了，回家我會帶汽油」，還說「台灣殺人不會被判死刑」等話語。

黃男回家後，真的帶了2瓶裝有汽油的寶特瓶，朝妻子的胸口潑灑，接著再拿起打火機，揚言同歸於盡，所幸最後沒有點火。黃男稍微清醒後，害怕妻子全身都是汽油，可能發生危險，因此打電話報警，請警消到家中查看。

▼丈夫拿著打火機，朝妻子潑汽油，揚言同歸於盡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



黃男向警方自首，雖然與妻子感情不好，但不是仇人，沒有真的出現同歸於盡的想法，只是因為喝酒，加上爭吵，一時情緒失控，才出現這種舉動。

法院審理後認為，黃男朝妻子身上潑汽油，造成妻子的恐慌，但後續行為符合自首要件，願意和解，妻子也說丈夫平常不會這樣，因此依照恐嚇危害安全罪，判處黃男2個月有期徒刑、緩刑2年，得易科罰金，緩刑期間交付保護管束，全案仍可上訴。

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