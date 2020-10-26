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華山分屍魔陳伯謙逃死撤銷　最高法院：未說明自首減刑

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▲▼華山分屍案兇手陳伯謙。（圖／記者吳銘峯攝）

▲華山分屍案兇手陳伯謙二審無期徒刑，遭撤銷發回更審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，涉嫌性侵女學員後勒斃，再將屍體肢解，割下死者乳頭、下體，試圖製作標本，其餘屍塊則裝袋棄屍陽明山。一審將他判死，但二審認定他自首，因此予以減刑，改判無期徒刑。案經上訴第三審，最高法院認為自首規定「得」減輕其刑，二審疏未說明即減刑輕判，理由不備，撤銷發回更審。

2018年6月間發生的「華山分屍案」，兇手陳伯謙原於華山草原上搭草堂教射箭，死者高姓女子多次到草堂上課。案發於當年5月31日下午，高女前往草堂與陳男等人聊天、飲酒，最後酒醉昏睡。隔天凌晨陳男意圖性侵高女，高女雖明示拒絕，但陳男仍性侵得逞並勒斃高女。事後陳男將死者分屍，分屍成7大袋。陳男還將死者左乳頭、下體割下，第二天清晨陳男將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。死者家屬苦尋多日，警方最後突破陳男心防，陳男坦承犯案。檢方起訴後求處死刑，一審將陳男判處死刑。

二審高等法院雖維持一審相同的3項罪名：「強制性交故意殺害被害人罪」、「毀壞遺棄屍體罪」、「竊盜罪」，但卻改認定陳男符合「自首」減刑要件，予以減刑，今年4月間改判無期徒刑，判決出爐後，引發爭議。

案件上訴第三審，最高法院26日將陳男犯「強制性交故意殺害被害人罪」、「毀壞遺棄屍體罪」撤銷發回，僅駁回「竊盜罪」有期徒刑8個月的部分。最高法院撤銷理由中，針對二審認定自首部分有大篇幅論述。最高法院指出，刑法自首減刑之規定，在2006年修正前原本規定一律減輕其刑，但難以獲得公平，且使犯人認為可以減刑，而加重犯罪動機。故於2006年修正為「得」減輕其刑，其旨在使真誠悔悟者可得減刑自新之機，而狡黠陰暴之徒亦無所遁飾，以符公平，且委由裁判者視具體情況為減刑與否之適法裁量。

最高法院接著論述，陳男就警方或家屬探詢死者行蹤時，多次提供不實訊息、刻意引導辦案，但二審雖發現他犯案後刻意引導辦案，卻未針對陳男事後自首的動機予以論述，也未說明裁量因自首減刑的理由，二審判決有理由欠備之違疏。

另外最高法院也認為，二審依照鑑定結果，認為死者在被侵犯前曾喝酒，故到底死者是酒醉遭性侵的「乘機性交罪」，或直接被強暴手段侵犯的「強制性交罪」，這部分也未調查清楚。此外，二審認為陳男性侵時萌生殺意而殺害死者，但性侵與殺害的時間是否密接而可論為「強制性交故意殺害被害人」一罪，或「強制性交」與「殺人」二罪，這部分也有必要釐清。
 

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