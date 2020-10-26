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繼承30萬遺產！他為證明「我爸是我爸」來回奔波7個月...錢也沒拿到

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▲▼存摺（示意圖／記者劉維榛攝）

▲存摺。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

廣東惠州的陳姓男子，為了繼承已故父親的人民幣7萬餘元（約新台幣30多萬元）存款，需要辦理公證，但他卻在銀行、公證處、派出所、居委會間來回奔波7、8次，每個部門以各種理由踢皮球，浪費了他7個多月的時間，結果仍無法證明「我爸是我爸」，拿不回遺產。

綜合陸媒報導，陳男父親於今年2月28日去世，生前在銀行留下7萬餘元的存款。3月2日，陳男到銀行去取款時，沒有通過人臉辨識系統，因此被告知此種狀況屬於存款繼承，應向本人住所地、經常居住地或銀行機構所在地的公證機構，申請辦理繼承權證明書，才能順利取出。

陳男就此陷入無限循環，他第一次到公證處後，提供了寫有父子關係的戶口本，但卻被告知需要派出所的親屬關係證明；而派出所卻表示，親屬關係證明屬公安部確定的「派出所、公安機關不再出具的18種證明」之一，不予辦理。

陳男再次回到公證處時，又被告知有派出所複印戶口底冊也可以，沒想到派出所又被拒絕，以涉及隱私為由「不予辦理」。陳男就這樣三訪公證處，對方又說可以向居委會開具親屬關係證明，但又被以各種理由拒絕。公證處最終也強硬表示，沒有證明就無法辦理公證。

事件陷入僵局後，陳男在大半年的時間裡，又往返銀行、公證處、派出所、居委會等地7、8次，浪費了7個多月的時間，最後還是拿不回父親的存款。

無奈的陳男只好求助中央，大陸國務院督察組向惠州派出調查組，發現問題屬實。事後經協調，陳男父親原所在單位同意出具親屬關係證明，才讓陳男順利在10月20日拿到存款，結束痛苦的無限輪迴。

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