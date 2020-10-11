　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣首起溶屍案！清大「三角戀學長」閨蜜偷吃　慘遭虐殺王水毀屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

清大王水溶屍案發生地「輻生所」後來改名生物科技所。（圖／報系資料照）

▲清大王水溶屍案發生地「輻生所」後來改名生物科技所。

圖、文／CTWANT

在許多刑案現場，兇手為了毀屍滅跡可以說是無所不用其極，但在台灣，使用化學藥劑「溶屍」的共有三起，分別是1998年的清大王水溶屍案、1999年桃園硫酸溶屍案、2008年芎林鹽酸溶屍案。其中1998年的清大王水溶屍案為台灣首起使用化學藥劑毀損屍體的案件，這其中又牽扯出兩女一男的愛恨情仇。

1998年12月3日清華大學女研究生許嘉真被王水溶屍命案宣判。（圖／報系資料照）

▲1998年12月3日清華大學女研究生許嘉真被王水溶屍命案宣判。

1974年出生的洪曉慧，在1995年時因為補習班同學的關係，認識了同年齡的許嘉真，兩人也因此成為好朋友，甚至後來兩人同時考上了清華大學的碩士班，這份緣份更讓兩人成為形影不離的閨蜜。但這份關係，隨著兩人認識博士班學長曾煥泰後，就變了另外一個模樣。

許嘉真曾告訴洪曉慧，自己喜歡上博士班的學長曾煥泰，但由於曾煥泰當時已有女友，所以許嘉真僅將這份愛戀分享給洪曉慧知道，但許嘉真不知道的是，其實當時洪曉慧早已喜歡上曾煥泰，甚至為了加深自己與曾煥泰的關係，洪曉慧在知曉許嘉真心意與曾煥泰有女友的情形下，與曾煥泰發生關係。

在1997年初，許嘉真無意間得知曾煥泰與洪曉慧私底下的關係，這也讓許嘉真氣憤難耐，認為閨蜜洪曉慧背叛了自己。於是許嘉真將原本深埋在心中、對曾煥泰的喜愛，轉換為實際行動，家境殷實的許嘉真贈送了許多名貴的禮物給曾煥泰，洪曉慧得知後，不得不花費金錢購買禮物致贈曾煥泰，甚至為此去酒店工作、結交有錢的男友，就是為了抗衡許嘉真。

曾煥泰對於兩人贈送的禮物照單全收，對兩人表面上都保持「好友」與「妹妹」的態度，但私底下卻會與兩人發生關係。三人的關係呈現一種恐怖平衡，而洪、許二女為了打破平衡，甚至一度聯手，共同對抗曾煥泰的女友與其他接近曾煥泰的女性。

雖然許、洪二人因為共同的敵人一度和解，但兩人的關係依舊沒有獲得改善。1998年3月6日晚間，許、洪、曾三人與一位高姓同學外出購物，期間許嘉真發現自己的信用卡被刷爆無法使用，卡片刷爆的事情讓她覺得在曾煥泰面前丟了顏面，讓許嘉真非常的不高興。後來許嘉真回憶起，洪曉慧曾經跟她借用信用卡購買商品，懷疑洪曉慧盜刷信用卡，於是找到洪曉慧發生爭執。

1997年3月7日凌晨，洪、許二人在系所的演講廳內談判，洪曉慧要求許嘉真離開曾煥泰，但遭到許嘉真拒絕，兩人因此發生爭執，後面洪曉慧雙手掐住許嘉真的脖子，將許嘉真朝地面撞擊，導致許嘉真當場大量失血而昏迷。根據判決書指出，此時天色已亮，洪曉慧避免被人發現昏迷的許嘉真，又為了加速讓其死亡，於是從實驗室拿化學藥劑「哥羅芳」（三氯甲烷）淋在許嘉真後腦上，並將許嘉真藏在冷氣機的下方。

19年前發生清大王水溶屍案現場，調製王水的南館則在去年被拆除改為停車場。（圖／報系資料照）

▲19年前發生清大王水溶屍案現場，調製王水的南館則在去年被拆除改為停車場。

1997年3月7日晚間九點左右，洪曉慧再度回到演講廳，發現許嘉真死亡後就離開，為了毀屍滅跡，洪曉慧回到實驗室使用硝酸、鹽酸，調製腐蝕性甚強的王水，之後就將調製好的王水澆淋在許嘉真濕手上，造成屍體有明顯強酸腐蝕變化。接著又將自己與曾煥泰發生性關係後留存的保險套，棄置在屍首附近，企圖營造許嘉真遭人姦殺的假象。

王水，又稱王酸、硝基鹽酸，由硝酸和鹽酸混合而成，腐蝕性極強，是少數能夠溶解金和鉑的溶液，也因此得名 。（圖／翻攝自維基百科）

▲王水，又稱王酸、硝基鹽酸，由硝酸和鹽酸混合而成，腐蝕性極強，是少數能夠溶解金和鉑的溶液，也因此得名。

直到1997年3月9日，許嘉真的遺體才被人發現，由於遺體面部嚴重毀損，初期一度無法辨識身分，後來經過警方調查後，確認就是許嘉真。警方也很快地發現，在許嘉真死後，洪曉慧曾使用許嘉真的信用卡、電子郵件發信等行為，而且現場留有洪曉慧與許嘉真扭打時折斷的指甲，洪曉慧住處也發現沾有許嘉真血液的鞋子，因此全案迅速偵破。

在案件偵破之後，洪曉慧、曾煥泰、許嘉真的三角戀情也跟著曝光，洪、曾立刻遭到清華大學退學。案件經由法院審理後，裁定洪曉慧依殺人罪、毀壞屍體罪，合計判處18年有期徒刑，另須賠償被害家屬2417萬元，洪曉慧於二審判決出爐後放棄上訴，於1999年1月發監執行。

雖然洪曉慧遭到清華大學退學，但時任清華大學校長的劉炯朗，曾在案發之後前往看守所探視洪曉慧，並表示「妳是清大的學生！無論如何，妳都是清大的學生。」他也曾在退休之前，再度前往監獄探望洪曉慧，殷殷叮囑她要堅強，多讀書，往前看，洪曉慧當時也因為劉炯朗暖心的行為淚流滿面，承諾會好好地接受制裁贖罪。後來洪曉慧先後4次呈報法務部申請假釋，法務部均未批准，直到2008年第五度申請假釋終於核准，更於2008年12月3日假釋出獄，當時洪曉慧已經入監服刑10年8個月。

時任清華大學校長的劉炯朗曾兩次探視洪曉慧。（圖／報系資料照）

▲時任清華大學校長的劉炯朗曾兩次探視洪曉慧。

根據國內媒體報導，出獄後的洪曉慧回到故鄉定居，更在出版社的邀約之下，擔任外文書籍的翻譯工作。而曾煥泰在案發之後，就離開台灣到國外求學，在國外取得博士學位後回台擔任電腦工程師。

洪曉慧假釋出獄時，接受媒體短暫採訪後迅速搭上計程車離去。（圖／報系資料照）

▲洪曉慧假釋出獄時，接受媒體短暫採訪後迅速搭上計程車離去。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
2020年末運氣最好4星座公開！　第一名桃花大開...第3名
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台灣首起溶屍案！清大「三角戀學長」閨蜜偷吃　慘遭虐殺王水毀屍

快訊／台東池上晚間火警！濃煙竄到馬路　獨居女困屋內慘死

快訊／台南食大客牛排店失火！客人驚慌逃出　白煙快蓋過3間店

鹿港透天厝4樓儲藏室竄火舌　濃煙密布1人嗆傷送醫

夫深夜傳訊女同學「熊大我愛你貼圖」！　老婆一看超抓狂怒告　　　

國慶最狂直播！連千毅將賣10輛特斯拉「0元起標」　總價逾3400萬

中士林楷強殉職…楊鎮浯悲喊：不要再有下一個悲劇！

快訊／北市中正區「男18F高樓外騰空」！　目擊民眾嚇壞報警

義交驅離違停　早餐店老闆不爽生意跑了…開譙5個字罰6000

屏東待報廢漁船有賊？2女海巡活逮　他認了猛說歹勢

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

反劫持演練帥炸、北一女儀隊表演　蔡英文國慶演說提「台灣」35次

饒河夜市「地瓜父子」真相起底！ 媽怒：沒收捐款輪椅也不是爸的

屁孩嗆館長「害我大哥被逮」！囂張放話：把你的頭掛在健身房

女生這樣做讓男生超心動！ 懂裝可愛+穿真理褲是必須的？

又見機車上國道...騎士雙載趴趴走　後座沒戴安全帽！後方駕駛全錄下

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

台灣首起溶屍案！清大「三角戀學長」閨蜜偷吃　慘遭虐殺王水毀屍

快訊／台東池上晚間火警！濃煙竄到馬路　獨居女困屋內慘死

快訊／台南食大客牛排店失火！客人驚慌逃出　白煙快蓋過3間店

鹿港透天厝4樓儲藏室竄火舌　濃煙密布1人嗆傷送醫

夫深夜傳訊女同學「熊大我愛你貼圖」！　老婆一看超抓狂怒告　　　

國慶最狂直播！連千毅將賣10輛特斯拉「0元起標」　總價逾3400萬

中士林楷強殉職…楊鎮浯悲喊：不要再有下一個悲劇！

快訊／北市中正區「男18F高樓外騰空」！　目擊民眾嚇壞報警

義交驅離違停　早餐店老闆不爽生意跑了…開譙5個字罰6000

屏東待報廢漁船有賊？2女海巡活逮　他認了猛說歹勢

老婆餅沒老婆…蚝油裡有蚝嗎？製作過程曝光　原料竟是蚝的洗澡水

這個粉很可以！秋季5款夢幻新香　獨角獸、泡泡糖瓶身甜得冒泡泡

熔絲熔斷！台中「總站夜市」開幕第2天大停電　台電回應了

中職／兄弟陳柏豪生涯首度先發　統一泰迪投一休四搶勝

台灣首起溶屍案！清大「三角戀學長」閨蜜偷吃　慘遭虐殺王水毀屍

企聯女壘／楊依婷單日兩場都開轟！　嘉南鷹下半季封王

4正妹玩密室逃脫！男NPC竟強迫「脫衣陪酒」　全身剩下內衣褲

愛上13歲女學生被打槍！台中教練殺人裝殉情　手心3字跡露餡

《信號》金惠秀「耳下短髮＋妹妹頭」童顏照曝光！　韓網驚：這50歲？

邰智源賀雙十「台灣自由民主萬歲」　蔡英文29字回覆了：一起努力

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

社會熱門新聞

女三寶自撞起飛！BMW神反應魔性走位

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

即／京華城拆除工程才復工！B2驚見「一具乾屍」

連千毅將賣10輛特斯拉　總價逾3400萬

連千毅賣直升機假的　檢戳破拍賣內幕

婆婆要求早起拜拜！新婚人妻嗆：要也等我睡醒再拜

即／北市大安區墜樓！男倒停車場出口「明顯死亡」

京華城地下2樓赫見乾屍　疑偷電纜踩空摔死

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

快訊／台南牛排店失火！客人驚慌逃出　白煙快蓋過3間店

即／池上晚間火警　獨居女困屋內亡

14歲少女遭輾上下身分離慘死！駕駛獲緩刑卻又酒駕

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

中壢當街擄人太驚悚　警圍捕畫面曝

更多熱門

相關新聞

還在跟媽媽洗澡　台大陽光男共浴戒不掉

還在跟媽媽洗澡　台大陽光男共浴戒不掉

很多女性都希望自己能夠嫁給一個好老公，但最怕老公是個媽寶，什麼事情都要聽媽媽的。資深音樂人許常德就分享身邊案例，有一個女性朋友與已經上大學的兒子，到現在仍一起洗澡，讓現場來賓都非常驚訝。

血液抽出「4管豬油」！醫護嚇壞：機器卡住了

血液抽出「4管豬油」！醫護嚇壞：機器卡住了

蔡卓妍第一次挑戰海上！

蔡卓妍第一次挑戰海上！

凶宅半夜門把被轉動　他看新聞揭恐怖內幕

凶宅半夜門把被轉動　他看新聞揭恐怖內幕

生3胎還擠不掉正宮…「最強小三」女星改行被唱雖

生3胎還擠不掉正宮…「最強小三」女星改行被唱雖

關鍵字：

周刊王王水溶屍清大

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

400無人機排出6字　萬人激動哭了

24歲人妻「家中接客」！公公一旁把風

Bossini千金韓國整形　口鼻噴血亡

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

睡衣太兇！她穿這件開門男友秒和好

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

「貴賓狗」瞇眼睡蝦子堆　網驚呆

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

金高銀也剪了狗啃瀏海！　網讚：駕馭力100分

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

剩不到3個月！ 運氣最好4星座大公開

玩弟弟老婆！男子遭父親壓制賞巴掌

老公報備「我在傻環妹這」！妻一聽暴怒

女三寶自撞起飛！BMW神反應魔性走位

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

更多

最夯影音

更多
陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

反劫持演練帥炸、北一女儀隊表演　蔡英文國慶演說提「台灣」35次

反劫持演練帥炸、北一女儀隊表演　蔡英文國慶演說提「台灣」35次

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面