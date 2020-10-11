台灣首起溶屍案！清大「三角戀學長」閨蜜偷吃　慘遭虐殺王水毀屍

▲清大王水溶屍案發生地「輻生所」後來改名生物科技所。

圖、文／CTWANT

在許多刑案現場，兇手為了毀屍滅跡可以說是無所不用其極，但在台灣，使用化學藥劑「溶屍」的共有三起，分別是1998年的清大王水溶屍案、1999年桃園硫酸溶屍案、2008年芎林鹽酸溶屍案。其中1998年的清大王水溶屍案為台灣首起使用化學藥劑毀損屍體的案件，這其中又牽扯出兩女一男的愛恨情仇。

▲1998年12月3日清華大學女研究生許嘉真被王水溶屍命案宣判。

1974年出生的洪曉慧，在1995年時因為補習班同學的關係，認識了同年齡的許嘉真，兩人也因此成為好朋友，甚至後來兩人同時考上了清華大學的碩士班，這份緣份更讓兩人成為形影不離的閨蜜。但這份關係，隨著兩人認識博士班學長曾煥泰後，就變了另外一個模樣。

許嘉真曾告訴洪曉慧，自己喜歡上博士班的學長曾煥泰，但由於曾煥泰當時已有女友，所以許嘉真僅將這份愛戀分享給洪曉慧知道，但許嘉真不知道的是，其實當時洪曉慧早已喜歡上曾煥泰，甚至為了加深自己與曾煥泰的關係，洪曉慧在知曉許嘉真心意與曾煥泰有女友的情形下，與曾煥泰發生關係。

在1997年初，許嘉真無意間得知曾煥泰與洪曉慧私底下的關係，這也讓許嘉真氣憤難耐，認為閨蜜洪曉慧背叛了自己。於是許嘉真將原本深埋在心中、對曾煥泰的喜愛，轉換為實際行動，家境殷實的許嘉真贈送了許多名貴的禮物給曾煥泰，洪曉慧得知後，不得不花費金錢購買禮物致贈曾煥泰，甚至為此去酒店工作、結交有錢的男友，就是為了抗衡許嘉真。

曾煥泰對於兩人贈送的禮物照單全收，對兩人表面上都保持「好友」與「妹妹」的態度，但私底下卻會與兩人發生關係。三人的關係呈現一種恐怖平衡，而洪、許二女為了打破平衡，甚至一度聯手，共同對抗曾煥泰的女友與其他接近曾煥泰的女性。

雖然許、洪二人因為共同的敵人一度和解，但兩人的關係依舊沒有獲得改善。1998年3月6日晚間，許、洪、曾三人與一位高姓同學外出購物，期間許嘉真發現自己的信用卡被刷爆無法使用，卡片刷爆的事情讓她覺得在曾煥泰面前丟了顏面，讓許嘉真非常的不高興。後來許嘉真回憶起，洪曉慧曾經跟她借用信用卡購買商品，懷疑洪曉慧盜刷信用卡，於是找到洪曉慧發生爭執。

1997年3月7日凌晨，洪、許二人在系所的演講廳內談判，洪曉慧要求許嘉真離開曾煥泰，但遭到許嘉真拒絕，兩人因此發生爭執，後面洪曉慧雙手掐住許嘉真的脖子，將許嘉真朝地面撞擊，導致許嘉真當場大量失血而昏迷。根據判決書指出，此時天色已亮，洪曉慧避免被人發現昏迷的許嘉真，又為了加速讓其死亡，於是從實驗室拿化學藥劑「哥羅芳」（三氯甲烷）淋在許嘉真後腦上，並將許嘉真藏在冷氣機的下方。

▲19年前發生清大王水溶屍案現場，調製王水的南館則在去年被拆除改為停車場。

1997年3月7日晚間九點左右，洪曉慧再度回到演講廳，發現許嘉真死亡後就離開，為了毀屍滅跡，洪曉慧回到實驗室使用硝酸、鹽酸，調製腐蝕性甚強的王水，之後就將調製好的王水澆淋在許嘉真濕手上，造成屍體有明顯強酸腐蝕變化。接著又將自己與曾煥泰發生性關係後留存的保險套，棄置在屍首附近，企圖營造許嘉真遭人姦殺的假象。

▲王水，又稱王酸、硝基鹽酸，由硝酸和鹽酸混合而成，腐蝕性極強，是少數能夠溶解金和鉑的溶液，也因此得名。

直到1997年3月9日，許嘉真的遺體才被人發現，由於遺體面部嚴重毀損，初期一度無法辨識身分，後來經過警方調查後，確認就是許嘉真。警方也很快地發現，在許嘉真死後，洪曉慧曾使用許嘉真的信用卡、電子郵件發信等行為，而且現場留有洪曉慧與許嘉真扭打時折斷的指甲，洪曉慧住處也發現沾有許嘉真血液的鞋子，因此全案迅速偵破。

在案件偵破之後，洪曉慧、曾煥泰、許嘉真的三角戀情也跟著曝光，洪、曾立刻遭到清華大學退學。案件經由法院審理後，裁定洪曉慧依殺人罪、毀壞屍體罪，合計判處18年有期徒刑，另須賠償被害家屬2417萬元，洪曉慧於二審判決出爐後放棄上訴，於1999年1月發監執行。

雖然洪曉慧遭到清華大學退學，但時任清華大學校長的劉炯朗，曾在案發之後前往看守所探視洪曉慧，並表示「妳是清大的學生！無論如何，妳都是清大的學生。」他也曾在退休之前，再度前往監獄探望洪曉慧，殷殷叮囑她要堅強，多讀書，往前看，洪曉慧當時也因為劉炯朗暖心的行為淚流滿面，承諾會好好地接受制裁贖罪。後來洪曉慧先後4次呈報法務部申請假釋，法務部均未批准，直到2008年第五度申請假釋終於核准，更於2008年12月3日假釋出獄，當時洪曉慧已經入監服刑10年8個月。

▲時任清華大學校長的劉炯朗曾兩次探視洪曉慧。

根據國內媒體報導，出獄後的洪曉慧回到故鄉定居，更在出版社的邀約之下，擔任外文書籍的翻譯工作。而曾煥泰在案發之後，就離開台灣到國外求學，在國外取得博士學位後回台擔任電腦工程師。

▲洪曉慧假釋出獄時，接受媒體短暫採訪後迅速搭上計程車離去。