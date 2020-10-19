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叫他車子開慢一點！　飆車男突然停車朝小學生連開3槍

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記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一名小學生在街上打籃球時，只是好意提醒飆車駕駛「你車子應該開慢一點」，就被對方連開3槍掃射，恐怖過程被他的朋友們目睹，幸好事件沒有造成傷亡，警方目前仍在追捕凶嫌下落。

這起事件10日下午發生在阿克倫市(Akron)，女子多莉(Dolly Young)表示，11歲兒亞歷克斯(Alex)當時與一群朋友在社區打籃球，一輛白色轎車高速行駛至附近，兒子的朋友們只是建議車子不要開這麼快，對方竟然就下車朝他們開槍。

亞歷克斯表示，當時他以為自己會被射中，幸好情急之下被15歲鄰居史密斯推開，「我當時很害怕，以為他會開槍射我，結果是我的朋友」，史密斯則譴責駕駛竟然對小孩開槍，他的惡行應該要被抓起來。目擊者已將影片交給警察，希望能盡快將惡徒繩之以法。

▼男子竟然朝孩童們開槍。（圖／示意圖／視覺中國）

▲王姓男子去年9月開車經過桃園區三民路與姜姓男子有行車糾紛，王竟持手槍恐嚇，警車剛好經過，王卻駕車衝撞警車被當場制伏。（示意圖／視覺中國CFP）

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