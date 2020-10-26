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親餵母乳到一半「公公跑來逗孫」　新手媽抱怨後「老人家不開心了」

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媽媽,嬰兒,哺乳,餵奶。（圖／達志／示意圖）

▲許多媽媽都選擇親餵母乳，認為對孩子的健康很有幫助。（示意圖／達志影像）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸一名新手媽媽先前在網路上抱怨，自己第一次當媽媽，很缺乏經驗，經常接受公公婆婆的幫忙，但好幾次她在餵母奶時，公公竟然都不迴避，在一旁逗孩子，讓她感到很難為情，反映之後，公公卻顯得很不開心，讓她更加不舒服。

新手媽媽在微博上表示，她是90後的新手媽媽，沒有足夠的帶孩子經驗，很多事情都很生疏，所以請了公公婆婆到家裡幫忙，「公婆都很熱心，但大家還是有觀念不合的時候，溝通上有一些困難。」

新手媽媽指出，自己選擇親餵母乳，但好多次給寶寶餵奶的時候，公公都不回避，還喜歡在一旁逗孩子玩，讓她感到非常尷尬，「餵奶本來就是很私密的事情，而且公公把孩子逗笑，孩子反而會被奶嗆到。」

新手媽媽表示，她有幾次嘗試與公公溝通，要求對方不要在餵奶的時候逗弄孩子，結果公公卻明顯表現出不開心，讓她感到更不舒服。

貼文引起了許多網友的關注，很多人都感到非常詭異，「很反感這樣的行為，正常情況下不是都應該迴避嗎？」、「正常人都會迴避，我公公看到我在餵都會走遠一點，我老公看見也會叫身邊的人先離開，或者叫我抱寶寶去房間單獨喂。」、「餵奶時建議把自己關在卧室就行了，門鎖住了，公公怎麼逗孩子？」

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