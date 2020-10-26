蔡衍明9:11抵達親自出席中天新聞台換照聽證會

▲中天新聞台換照聽證會26日登場，蔡衍明到達會場。（圖／記者李毓康攝）



記者陳世昌／台北報導

中天新聞台換照審查聽證會26日登場，中天新聞台最大股東「神旺投資」董事長蔡衍明於聽證會開始前到達會場，NCC表示，事前雖未收到其明確出席訊息，但仍歡迎這位關鍵人物親自出席說明。



蔡衍明在上午約9時11分抵達會場，代表中天出席的還有董事林柏川、新聞部總監梁天霞、新聞部副總監謝建文，以及3位律師代表。世新大學副校長陳清河以證人身份出席。





▲中天新聞台換照聽證會蔡衍明到達會場。（圖／記者李毓康攝）



蔡衍明日前曾以具名方式刊登頭版半版廣告「蔡衍明董事長期待與NCC直接對話」，前提是要有預備聽證並提供詳細資料，但NCC未有預備聽證程序，也一直未收到蔡衍明要出席的訊息。





▲NCC門口有約50名韓粉集結，百名警力在門口戒備、蒐證。（圖／記者游宗樺攝）



26日舉行的中天新聞台換照聽證會於26日早上9:30舉行，由NCC擬定的8大議題如下：

(一)中天新聞台是否已履行前次換照之附款與行政指導，及評鑑命改善事項？

(二)中天新聞台過去是否有營運不善之情事？違規裁罰案件是否過多？自律內控機制是否失能？

(三)中天新聞台之內控機制是否足以確保下列事項：

１、落實節目製作流程自律；

２、避免外界不當干預新聞製播；

３、自律倫理委員會有效運作；

４、獨立審查人有效運作；

５、改善過去違規情事，並提升新聞專業自主。

(四)中天新聞台之人事組織及執行能力是否足以落實營運計畫？財務結構與財務狀況是否健全？其股權結構與負責人是否對新聞獨立製播有不利影響？

(五)中天新聞台節目規劃是否落實視聽多元及弱勢保障？

(六)中天新聞台員工之勞動權益是否受到確實保障？

(七)中天新聞台換照案對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗有何利或不利之影響？

(八)中天新聞台換照案就閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質及勞動權益有何利或不利之影響？





▲中天新聞台換照聽證會場外民間團體聲援。（圖／記者李毓康攝）





▲中天新聞台換照聽證會，場外民間團體聲援中天，阿姑周遊到場聲援。（圖／記者李毓康攝）