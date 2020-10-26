17歲製衣廠少女引爆感染鏈！　新疆喀什單日新增「137無症狀患者」

▲新疆驗出138名無症狀感染者。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

新疆喀什地區一名17歲少女無症狀確診，並在當地製衣廠工作，隨即引發一連串傳染。根據最新通報，25日0時至24時再度新增無症狀感染者137例，均在喀什地區疏附縣。

▲喀什民眾接受檢測 。（圖／視覺中國）

新疆維吾爾自治區衛生健康委今(26)早發佈通報，25日0時至24時，新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）無新增新冠肺炎確診病例，新增無症狀感染者137例，均在喀什地區疏附縣，全部為對24日無症狀感染者的密切接觸者和密切接觸者的密切接觸者進行核酸檢測中篩查出來的。

截至10月25日24時，新疆（含兵團）現有確診病例0例，無症狀感染者138例，均在喀什地區疏附縣。

▲檢測工作晚間仍在繼續 。（圖／視覺中國）

根據新疆健委副主任顧瑩蘇介紹，該名17歲少女為喀什地區疏附縣站敏鄉二村村民，10月24日在定期核酸檢測中結果呈陽性，經專家診斷為無症狀感染者，已轉入喀什定點醫院進行隔離醫學觀察，目前沒有發熱、咳嗽等症狀。

值得注意的是，今年以來，該感染者一直在疏附縣，無外地旅居史，感染者檢測陽性前16天內無確診病例、疑似病例和發熱病人接觸史、無野生動物接觸史。

發現無症狀感染者後，當地疫情防控指揮部立即對其密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者進行核酸檢測，發現137人呈陽性，均與其父母所在的三村工廠相關聯。經專家診斷，均為無症狀感染者。

疫情發生後，疏附縣疫情防控指揮部立即啟動應急響應機制。新疆維吾爾自治區黨委第一時間就妥善處置疫情、確保各族群眾身體健康和生命安全作出安排部署，並派出工作組、專家組赴喀什指導防控工作。

喀什地區疫情防控工作指揮部立即啟動一級響應，自治區、地區聯合專家組迅速趕赴疏附縣開展工作，相關部門全面開展疫情研判、流調、重點人群排查、核酸檢測等工作，堅決堅持科學施策、精準防控，確保疫情不蔓延、不擴散。