全球第8國破百萬確診！哥倫比亞逾3萬死　法、義日增「又破紀錄」

▲哥倫比亞成為全球第8個破百萬確診國家。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間26日上午5點30分，全球累計4288萬6463例確診、115萬2323死；南美洲國家哥倫比亞成為全球第8個破百萬確診國家，而疫情惡化失速的歐洲，法國和義大利單日新增確診又再突破過往紀錄。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計862萬7274例確診、22萬5197死；印度累計786萬4811例、11萬8534死；巴西累計538萬635例、15萬6903死；俄羅斯累計150萬3652例、2萬5875死。

法國衛生部25日通報單日新增確診病例為5萬2010例，打破前一日4萬5422例的紀錄，連2日創下新高，累計確診113萬81例、3萬4673死。義大利衛生部則通報，單日新增2萬1273例確診，同樣創下新高，當天128人病故，累計52萬5782例、3萬7338死。與此同時，英國疫情也未出現趨緩跡象，政府最新數據指出單日新增1萬9790例、151人病故，累計87萬6840例、4萬4986死。

除了美國之外，前12順位國家大部分為南美洲與歐洲國家，其他國家僅印度以及南非。哥倫比亞突破百萬病例，100萬7711例、3萬死，下一個逼近百萬確診的是墨西哥，累計88萬6800例、8萬8743死；祕魯88萬6214例、3萬4095死。