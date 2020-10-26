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男主管性侵女下屬！見一通電話「軟掉」　她怕男友丟工作含淚就範

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▲▼ 台灣高等法院 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲施男性侵女下屬，一審被判5年2個月，但高等法院認為事證明確，近日改判6年7月徒刑。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名施姓男子先前利用主管身分，在住處、車上兩度性侵女下屬小琳（化名）。有一次，小琳男友不停打電話來，施男太過緊張，竟還當場「軟掉」。桃園地院一審判決5年2個月，但高院認定事證明確，經評議後加重改判6年7個月。

判決書指出，小琳及男友是同事關係，但施男身為2人共同上司，卻在2018年3月6日邀女方吃燒烤喝酒，趁機將人載回桃園住處撿屍。當時小琳迷迷糊糊，感覺自己衣服被褪去，而且嘴巴及下體有異物入侵，直到數小時後逐漸酒醒，發現自己一絲不掛、施男在旁呼呼大睡，才驚覺遭性侵。

事後，小琳想到施男是自己主管，怕工作不保，選擇忍氣吞聲。怎料施男食髓知味，竟在同年3月17日以談論女方男友為由，要求小琳到住處「聊天」。小琳擔心影響男友工作，又怕舊事重演，拜託男友在樓下等候，怎料這次一進門仍遭施男撲倒硬上，直到她苦苦哀求「我現在生理期」，對方也確實摸到衛生棉，才徹底罷手。

▲▼拜金女,愛情,開車,晚宴,項鍊,約會。（圖／翻攝自pixabay）

▲施男直接將車開到小琳家樓下，要求女方上車「閒聊」。（示意圖／取自pixabay）

同年3月29日，施男開車到小琳家樓下，要求女方下樓閒聊5分鐘。小琳被迫赴約，只能請男友每隔幾分鐘就打電話確認安危，怎料一上車，施男竟將她載到某餐廳停車場，並爬到副駕駛座脫褲性侵。性侵期間，小琳男友瘋狂打電話、手機響個不停，施男嚇到當場軟掉，還未射精就草草結束犯行。

事後，小琳身心受創，情緒低落，返家後本來打算裝作無事發生，後來禁不住男友頻頻關心，選擇坦承一切，「我很髒，這樣你還要嗎？」男友心痛不已，支持女友提告，但小琳怕影響男生工作，一度打算吞忍，最後在男方堅持及不斷安撫下，才鼓起勇氣驗傷提告。

▲▼公車,巴士（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小琳本來打算隱忍到底，但禁不住男友頻頻關心，最終坦承遭性侵。（示意圖／取自pixabay）

地院審理後認為，施男身為公司主管，為了滿足自身性慾，利用其身分邀約，進而性侵得逞，造成被害人身心嚴重傷害，飽受憂鬱情緒、創傷壓力症候群所苦，因此依強制性交判處5年2個月。

不過，案經檢方上訴，高院審酌施男每次犯行間隔不久，所犯數罪均屬性侵，考量所侵犯者具有不可替代性、不可回復性之個人法益，考量施男碩士畢業、家境小康，兼顧比例原則、平則原則等一切情狀後，依刑法第51條第五款規定，應執行6年7個月。

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