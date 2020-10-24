▲新北三和國小「小農夫市集」秀食力，推廣在地食農健康好生活。（圖／新北市三和國小提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小高年級學生於24日在板橋大遠百外走廊參加「新北小農夫市集」活動，在攤位展售自己耕種與簡單加工的三和好穀粒、金山紅心地瓜、紅寶石蜜餞與養生茶，把三和國小學童們用心耕作的健康農特產買回家。

三和國小表示，學校利用農田裡尚存餘稻製作的小藝品「平安順穗」，在孩子們積極主動的說明及推銷下，許多民眾紛紛掏出腰包，不僅對三和國小致力推動的食農教育印象深刻，也對三和孩子們自信的溝通表達能力感到驚艷。

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▲三和國小致力推動的食農教育印象深刻，也對三和孩子們自信的溝通表達能力感到驚艷。

張先生表示，米食是我們每天的主食，看到三和國小孩子們能以友善環境的方式耕作稻米，非常開心，當然要多買幾包帶回去，尤其孩子們將米飯與洛神花塊、紅心地瓜泥搭配在一起讓我試吃，太有創意了，真的非常好吃。

林小姐表示，試喝孩子們給我的洛神花茶後，非常驚訝，酸甜剛剛好，還會回甘，在聽完孩子的介紹後，才知道洛神花可以搭配陳皮及甜菊葉一起沖泡，想不到孩子們這麼厲害，我也買了2包，在冬天熱熱的喝，溫暖又養生。

▲米食是我們每天的主食，看到三和國小孩子們能以友善環境的方式耕作稻米，非常開心。

五年級蔡馨伶表示，原本擔心學校的攤位比較偏僻，可能沒有人會來買，沒想到下午1點多的時侯就有許多人光臨，雖然要一邊介紹，一邊收錢打包，有點手忙腳亂，但是看到自己種的好穀粒被一包包買走，真的很開心。

六年級蔡昕羽表示，已經連續2年參加小農夫市集的活動了，拿著自己種的農特產主動向人推銷，被拒絕的次數很多，還是會有點難過，但是于喬和芸蓁都會很樂觀的鼓勵我，保持好東西與好朋友分享的心情，所以我也和他們一起成功賣出了許多好穀粒與紅寶石蜜餞與養生茶，媽媽說，這也是一種真實的生活學習。

▲孩子們將米飯與洛神花塊、紅心地瓜泥搭配在一起讓我試吃，太有創意了。

輔導主任謝宇恆表示，為了讓每年的小農夫市集都能展現學校推動食農教育的特色，今年我們嘗試將米飯、洛神花以及金山紅心地瓜混搭提供試吃，讓孩子們在介紹時能讓市民朋友立即掌握並且品嚐到孩子們自己耕作農特產的美味，是一種相當成功的嘗試，未來我們將逐年推陳出新，讓三和國小的食農教育建立自己的獨特品牌。

三和國小校長陳紹賓表示，小農夫市集不僅是讓孩子驗證食農教育的學習成果，同時也是讓孩子主動與人群互動的學習歷程，三和國小24日在小農夫市集介紹販售的農特產，都是孩子親自耕作與製作的，我們要讓孩子有自信的向民眾分享健康好農產。

陳紹賓說，在民眾的肯定認同中，讓孩子感受到家鄉農產的特色以及與人溝通互動的態度與技巧，感謝教育局提供讓孩子展能的機會，相信孩子們今天的學習體驗，一定會形成他們未來自發、互動、共好的核心素養。

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