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Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

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▲▼Google Play商店。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Google Play商店。（圖／資料照）

記者余弦妙／綜合報導

快看看你的手機是否安裝了，根據資安公司 Avast 發佈的最新報告指出，在Google的Play商店中發現了21個遭植入惡意廣告軟體的App，利用假冒為遊戲應用程式，吸引用戶下載，目前已將其報告給Google。

Avast的分析中指出，該廣告軟件屬於HiddenAds系列，它會顯示侵入性廣告，並通過假冒遊戲應用程序吸引用戶下載廣告軟件，且根據目前的統計結果顯示，這些具有惡意成式的APP已下載了約800萬次。

根據Google Play商店上的許多用戶評論都提到，這些APP透過YouTube上的廣告吸引了他們的注意力，從而保證了一款與應用最終提供的遊戲不同的遊戲。下載後，廣告開始在他們的手機上氾濫，導致用戶無法好好使用手機。

資安專家也建議，用戶在Play Stoe 商店下載 App 之前，瀏覽評價時務必要抱持高度的警覺性，也可瀏覽該應用程式的開發人員資訊，查看是否有可疑之處，例如：僅列出一款應用程式。此外，下載時也不要輕易授權 App 無關緊要的權限。

而Avast也列出了以下在這次發現的惡意軟體：

1.Shoot Them

2.Crush Car

3.Rolling Scroll

4.Helicopter Attack - New

5.Assassin Legend - 2020 New

6.Helicopter Shoot

7.Rugby Pass

8.Flying Skateboard

9.Iron it

10.Shooting Run

11.Plant Monster

12.Find Hidden

13.Find 5 Differences - 2020 New

14.Rotate Shape

15.Jump Jump

16.Find the Differences - Puzzle Game

17.Sway Man

18.Desert Against

19.Money Destroyer

20.Cream Trip - New

21.Props Rescue

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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