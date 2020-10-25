Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

▲Google Play商店。（圖／資料照）
記者余弦妙／綜合報導
快看看你的手機是否安裝了，根據資安公司 Avast 發佈的最新報告指出，在Google的Play商店中發現了21個遭植入惡意廣告軟體的App，利用假冒為遊戲應用程式，吸引用戶下載，目前已將其報告給Google。
Avast的分析中指出，該廣告軟件屬於HiddenAds系列，它會顯示侵入性廣告，並通過假冒遊戲應用程序吸引用戶下載廣告軟件，且根據目前的統計結果顯示，這些具有惡意成式的APP已下載了約800萬次。
根據Google Play商店上的許多用戶評論都提到，這些APP透過YouTube上的廣告吸引了他們的注意力，從而保證了一款與應用最終提供的遊戲不同的遊戲。下載後，廣告開始在他們的手機上氾濫，導致用戶無法好好使用手機。
資安專家也建議，用戶在Play Stoe 商店下載 App 之前，瀏覽評價時務必要抱持高度的警覺性，也可瀏覽該應用程式的開發人員資訊，查看是否有可疑之處，例如：僅列出一款應用程式。此外，下載時也不要輕易授權 App 無關緊要的權限。
而Avast也列出了以下在這次發現的惡意軟體：
1.Shoot Them
2.Crush Car
3.Rolling Scroll
4.Helicopter Attack - New
5.Assassin Legend - 2020 New
6.Helicopter Shoot
7.Rugby Pass
8.Flying Skateboard
9.Iron it
10.Shooting Run
11.Plant Monster
12.Find Hidden
13.Find 5 Differences - 2020 New
14.Rotate Shape
15.Jump Jump
16.Find the Differences - Puzzle Game
17.Sway Man
18.Desert Against
19.Money Destroyer
20.Cream Trip - New
21.Props Rescue