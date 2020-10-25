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爸爸我回來了！　狗狗走丟26天「穿越60公里路」家門口狂搖尾巴

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▲豆豆在離家60多公里處走丟，最後花了26天自己回到家中。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

▲豆豆在離家60多公里處走丟，最後花了26天自己回到家中。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

記者劉亭／綜合報導

狗狗是人類最好的朋友，有時候更會讓人驚訝不已。杭州一名邱先生透露，自家養了7年的狗狗豆豆26天前走丟了，家人雖然四處尋找，但一直都沒有結果，結果有天早上開門，驚喜發現豆豆自己回來了。

根據錢江晚報報導，邱先生一家人9月26日開車回老家，想到豆豆以前是由岳父養的，總是黏在身後跟前跟後，就帶著牠一起出發了，中途到桐廬服務區休息後，大家以為豆豆在車上，沒有檢查就開走了。

▲豆豆在離家60多公里處走丟，最後花了26天自己回到家中。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

直到晚上在建德和老家親友團圓時，突然發現豆豆不見了，這讓跟豆豆最親的岳父老袁傷心極了。一大家人隔天一早就趕往桐廬服務區，但過了2小時，大家到處打裡裡外外角落都尋遍了，什麼都沒有發現，只好作罷。

之後幾天邱先生和老婆只要經過桐廬服務區，都會找上一會兒，雖然難過，但大家漸漸也接受了豆豆不會回來的事實。沒想到，邱先生22日家門口來了一隻髒兮兮的流浪狗，不斷對著大家搖尾巴。

▲豆豆在離家60多公里處走丟，最後花了26天自己回到家中。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

從桐廬服務區到龍塢的家裡，有60多公里，邱先生在上班處接到通知，震驚不已喊「這怎麼可能阿」，但一看到照片就發現真的是豆豆。他也透露，豆豆瘦了兩圈，渾身又髒又臭，毛髒得都結塊了，如果不是豆豆自己找上門，可能認不出來。

邱先生指出，看到豆豆回家，最疼豆豆的老袁眼睛瞬間就紅了，又開心又心疼，趕緊給牠餵了吃的，又洗了澡，「除了比以前瘦點，牠還是原來的牠，眼睛裡閃著光呢」。他也透露豆豆的現況，雖然第一天精神很不好，走路歪歪扭扭的，最近已經恢復活潑了，也沒有受傷。

▲豆豆在離家60多公里處走丟，最後花了26天自己回到家中。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

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