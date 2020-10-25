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台師大教授畫「寬容」獲3項國際大獎　作品盼尊重彼此不同觀點

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▲▼台師大設計系林俊良教授設計《Tolerance（寬容）》海報作品 連獲三項國際大獎。（圖／台灣師範大學提供）

▲《Tolerance（寬容）》海報設計，登上國際專業設計期刊封面。（圖／台灣師範大學提供，下同）

記者許展溢／台北報導

寬容是民主社會發展的重要理念之一，台灣師範大學設計系教授林俊良設計《Tolerance（寬容）》海報作品，以不同色彩呈現立場相對的二人輕吻彼此，盼能喚醒大家應尊重彼此不同觀點與立場，共創和諧社會，作品接連榮獲美國Communication Arts年度設計卓越獎、Graphis設計年鑑白金獎、厄瓜多國際海報雙年展榮譽獎等國際設計大獎，為國爭光。

台師大表示，屢獲多項國際大獎的林俊良，近日又以《Tolerance（寬容）》海報設計，再奪2020美國傳達藝術設計年度卓越獎（Communication Arts），並登上該國際專業設計期刊封面，爲台灣爭取難得的國際榮譽，這是一個競賽難度與專業度更高於德國紅點設計獎的國際大獎，被列為教育部設計戰國策視覺傳達類第一等獎，該比賽共分16類，全球每年能獲此獎項的專業設計師少之又少。

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▲▼台師大設計系林俊良教授設計《Tolerance（寬容）》海報作品 連獲三項國際大獎。（圖／台灣師範大學提供）

▲林俊良近日再奪2020美國傳達藝術設計年度卓越獎。

台師大指出，美國傳達藝術年度設計及廣告獎自1959年起由Communication Arts, California, USA創辦以來，每年皆有來自世界各地優秀又有潛力的設計師及創意人積極參賽，美國傳達藝術獎會將所有得獎作品都會刊登於定期出版的專刊內，以此獲得認證且被選為全球最好的視覺設計作品發行全球，是發行世界各國普及量最大的專業雜誌之一，促使參賽者的作品名揚國際，此項競賽也是全球設計界少數年度最重要比賽之一。

台師大提到，林俊良多次榮獲該競賽獎項，作品更第三度登上該年度大獎封面，不僅是華人少數，更是台灣唯一，本次獲獎作品《Tolerance（寬容）》海報為受紐約時報藝術指導、國際知名設計師Mirko Ilic邀請為「Tolerance(寛容)」國際海報巡迴展而製作的作品。該展覽是一個國際展覽，匯集了來自世界各國的傑出設計師，共同創作有關Tolerance主題的海報，林俊良是台灣唯一被邀請的設計師，與Milton Glaser, Paula Scher, Ralph Steadman, David Hillman,Gunter Rambow等國際名家共同參展，為台爭光。

▲▼台師大設計系林俊良教授設計《Tolerance（寬容）》海報作品 連獲三項國際大獎。（圖／台灣師範大學提供）

▲該作品同時亦榮獲Graphis設計年鑑最高榮譽–白金獎。

台師大表示，更值得賀喜的是，該作品同時亦榮獲Graphis設計年鑑最高榮譽–白金獎。Graphis 雜誌於1944年由Walter Herdeg和Walter Amstutz博士在瑞士蘇黎世首次出版，1980年代末期總部從蘇黎世遷往紐約市，是國際重要的專業設計雜誌，更是在設計界譽為「聖經」的權威性雜誌。Graphis Design Annual 設計年鑑為Graphis最著名之設計競賽，為全球指標性的設計大賽。

另外，第三屆厄瓜多國際海報雙年展於今年10月聯合盛大展出，該項賽事共有來自84個國家、1萬1396件參賽作品，僅400件作品入選，林俊良老師近期有5件作品入選，其中Tolerance（寬容）海報更獲得「社會、文化和政治海報類」榮譽獎，林俊良為自己獲獎無數的榮耀，再添多筆佳績，在國際間以卓越表現為校爭光。

▲▼台師大設計系林俊良教授設計《Tolerance（寬容）》海報作品 連獲三項國際大獎。（圖／台灣師範大學提供）

▲林俊良教授設計《Tolerance（寬容）》海報作品 連獲三項國際大獎。（圖／台灣師範大學提供）

Tolerance（寬容）作品說明：
寬容，即允許他人不利行動或判斷；耐心而毫無偏見地容忍與自己的觀點或公認的觀點不一致的意見。該作品畫面上以不同色彩呈現立場相對的二人輕吻彼此，來表達我們應尊重、寛待彼此間不同觀點與立場，共創和諧社會。

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