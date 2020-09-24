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台師大「鬆綁雙主修、輔系」登記新制首上路　人數暴增至1486人

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▲▼台灣師範大學,畢業照。（圖／台灣師範大學提供）

▲台師大表示，台灣語文系學生錄取台科大營建工程系修輔系，增加跨領域競爭力。（圖／台灣師範大學提供）

記者許展溢／台北報導

台灣師範大學力推跨域學習課程改革，雙主修及輔系門檻大幅鬆綁，由原本的甄選制改為登記制，今年首度上路，雙主修及輔系修習人數大幅成長，台師大今（24日）表示，樂觀期望2025年跨域修習人數達全校學士班半數以上。另台灣大學系統也深化跨校輔系合作，去年就有台師大台灣語文系學生錄取台科大營建工程系修輔系，增加跨領域競爭力。

台師大說明，也就是，學生考上台師大後，還可以再任選一個學系念，拿兩個學位畢業，提升跨領域的能力，增加跨領域的實力。台師大校長吳正己說，面對日益複雜的人類問題，已非單一學科知識可以解決，勇於跨域及創新的人才是時代所需。自101學年起，要求各學系將該系必選修課從過去90幾學分，降低到不超過75學分，並全面檢討課程架構，精實課程設計。108學年更要求各系雙主修學分數降至50以下、輔系學分數降至30以下。

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▲▼台師大。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台師大與台大、台科大合作成立台灣大學系統以來，每年三校跨校選課學生超過6千人次。（圖／記者屠惠剛攝）

台師大指出，去年修訂辦法，除全盤檢討全校共同必修科目，並要求各系調降雙主修、輔系學分數，此外，學生只要修畢各該領域規定的「第一門課」，即可逕行申請登記修讀雙主修及輔系，藉以鼓勵學生探索興趣、強化多元知能。

為提高學生跨域學習誘因，台師大表示，「第一門課」又可同時採計為通識課程學分，及雙主修、輔系規定學分。台師大教務長劉美慧強調，學生可藉由修習「第一門課」，探索自身第二專長，修畢後若對該領域感興趣，可進一步申請雙主修、輔系；若發現興趣不足，仍可採計為通識學分，以協助學生有效學習，觸發學生興趣探索、強化通識課程跨域引導的功能。

▲▼台灣師範大學,畢業照。（圖／台灣師範大學提供）

▲台師大指出，108學年度開放跨校修習輔系後，台師大共有111位學生申請跨校修習輔系。（圖／台灣師範大學提供）

教務處統計近3學年，雙主修及輔系修習人數從107年1067人、108年1181人，109年大幅成長至1486人，顯示學生願意修較多學分，具備雙重專長。已將跨域學習納入202至2025年校務發展計畫及高等教育深耕計畫的重點指標，預期2025年修習雙主修、輔系、學分學程人數（不含教育學程），從目前3成5提高到5成以上。

台師大提到，與台大、台科大合作成立台灣大學系統以來，每年三校跨校選課學生超過6千人次，106學年度開放跨校修習學分學程，108學年度開放跨校修習輔系後，台師大共有111位學生申請跨校修習輔系，錄取66人，未來將持續深化合作關係，增加更多跨校輔系修習名額，建置跨校成績交換平台。

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