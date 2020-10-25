共機擾台25日再添一筆！　3軍機、2直升機現蹤我空域

▲空警2000 。（圖／翻攝自台灣西南空域臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

今年以來中共持續加大對台打壓恫嚇，尤其是共機多次跨越海峽中線挑釁，嚴重破壞台海現狀，升高區域緊張。25日一早，臉書粉專「台灣西南空域」也透露，中共軍機被發現出現在我周邊空域，共3台軍機、兩架解放軍直升機。

「台灣西南空域」臉書粉專發文表示，「台灣周邊空域偵獲中共軍機7A4230、KJ2000，空警2000（編號30072）出現台灣空域周邊，高度20650呎（6300公尺），另有兩架解放軍直升機（7BE047）高度4900呎以及（7BC024）高度1600呎。」

根據軍方近期公布共機擾台的資料，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次。

另外，還有10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次；10月20日1架空警500機、1架運9通信對抗機，以及1架運8反潛機；10月21日1架運8反潛機。

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