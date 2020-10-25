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Galaxy S20 FE 5G輕旗艦機　五款新色驚艷粉絲、售價24K有找

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▲▼Galaxy S20 FE 5G輕旗艦機。（圖／記者余弦妙攝）

▲Galaxy S20 FE 5G輕旗艦機。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

三星繼2020年年初推出Galaxy S20系列旗艦機款，台灣三星電子再為「星粉」量身打造的5G高規格輕旗艦機款－Galaxy S20 FE 5G，延續Galaxy S20系列所奠定的指標性能，更加碼優化了顏色選擇、前鏡頭畫素與長效電量，為S20系列既有優異的AI鏡頭、30倍超高倍變焦、高效處理器與極速5G連網等功能，單機售價2萬3990元。

台灣三星指出，Galaxy S20 FE 5G共推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅五款顏色，而記者實際拿到手機也被多款顏色驚豔，這幾款新色中不僅有原本顏色外還帶有一點細閃光澤感，相當特別，非常適合推薦給少女們，且手機實際拿起來的手感也相當好，偏窄的設計讓你在單手使用時也相當方便。

▼Galaxy S20 FE 5G輕旗艦機。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼Galaxy S20 FE 5G輕旗艦機。（圖／記者余弦妙攝）

此外，手機背殼採用霧面效果處理，也能明顯降低指紋和髒汙附著，對於喜歡裸機使用的星粉也相當合適。而前置鏡頭更擁有3,200萬超高畫素，搭配一鍵拍錄、超清晰夜拍、30X超高倍變焦等功能，推薦給喜歡自拍的星粉。

Galaxy S20 FE 5G還升級強化螢幕與效能，包括6.5吋FHD+ O極限全螢幕，搭載120Hz畫面更新率、Snapdragon處理器打造流暢快速的使用體驗，另配備4,500mAh超大電池容量能支援全天操作，另外，包括5G極速連網、三鏡頭、更新版One UI 2.5、IP68防水防塵功能、Samsung Pay，亦享有三代Android OS升級支援讓星粉同享高規格旗艦機功能。

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