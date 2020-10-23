台灣奪下全球 5G 網速排名第四名！　快美國 5G 近 4 倍

▲台灣的5G網速在全球排名中位列前茅。（圖／截自Apple發表會）



記者謝仁傑／綜合報導

儘管全世界正式進入 5G 時代，然而全球 5G 基礎設備目前還不若 4G 廣泛，在網速和範圍上仍有一定的限制，國外網路測速機構《Opensignal》發布的最新報告顯示，測驗全球 5G 網速排名出爐，台灣奪下第四名，資料中更顯示台灣 5G 網速比美國快上 4 倍。

國外網路測速機構《Opensignal》將 5G 與 4G 網速進行比較，列出前 15 名的國家，而台灣則奪下第四名，前三名分別是沙烏地阿拉伯、南韓和澳大利亞。值得注意的是，美國因為建設和普及率的問題，在名單中敬陪末座，網速成長相當有限。

▲國外網路測速機構發布5G網速報告，此為5G網速排名。（圖／取自《Opensignal》）



▲國外網路測速機構發布5G網速報告，此為5G較4G快上的倍數排名。（圖／取自《Opensignal》）



資料還顯示，沙烏地阿拉伯的 5G 較 4G 的網速快上超出 12.5 倍，南韓快上 5.5 倍，台灣則快了 6.4 倍，就 5G 較 4G 的網路成長倍度來說，台灣則排在第五名；此外，在 5G 的可用性方面，南韓排名第五，美國排名第六，台灣則排在第七名。

▲國外網路測速機構發布5G網速報告，此為5G可用性的排名。（圖／取自《Opensignal》）



雖然當前的 5G 市場還不成熟，但《Opensignal》的數據表明，台灣相較於全球用戶來說，有著更活躍的 5G 連接品質。

不過電信業者也指出，台灣 5G 開跑還不到半年，相關的基礎建設仍處於初期發展階段，相較 4G 而言，5G 的普及化仍需要花上一些時間。

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