台灣哪裡治安最母湯？　網清一色指名「這區」：警察也認證

▲原PO發起討論「住過台灣治安最不好的地方是哪裡？」（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人會在PTT發起討論，今（24）日就有一篇貼文引發熱議，有網友在WomenTalk板上發起閒聊「住過台灣治安最不好的地方是哪裡？」說台灣有的地方治安感覺特別好，但有些地方如果沒有親自去住過，外地人可能就不太清楚。原PO於是就問其他人，從出生到現在，覺得治安最不好的地方是哪裡。

這位網友文中表示，台灣有很多縣市鄉里，有的地方治安好像特別好，但是有些地方如果沒有去住過的話，可能外地人就不太清楚當地情況，「想問大家住過治安最不好的地方是哪裡？從出生到現在，有親身遇過小偷、強盜、槍擊案之類的經驗嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，其他人紛紛留言熱論，「個人覺得台中治安比新北好」、「大寮，阿嬤說小時候通緝犯跑進來我們家裡，還有遇到飛車搶劫的婦女 請我們幫她報警」、「小時候住高雄鼓山接近西子灣那，常遭小偷」、「為什麼沒有台中啊？我在台中被搶劫三次過耶」、「高雄，被飛車搶劫過，家裡也遭小偷搬家過。」

其中，超多網友瘋狂點名一地點，「問過在三重上班的警察，治安是真的爛透」、「常常看到三重的新聞」、「絕對是三蘆啊，改車噪音半夜槍擊，車子只剩遠燈可以開」、「我蘆洲人，推三重」、「三重，家母被搶劫過三次，還有8+9直接在派出所前打架燒汽車」、「三重，根本異世界」、「三重，不信晚上自己來看。」

不過也有人認為，「其實現在治安比以前好很多了，就說新莊好了，以前很常在路上看到有人被打被追，現在就偶爾才有89在亂」、「在地三重人從沒遇過社會案件」、「現在住三重三個月了，覺得很一般啊0.0，還是說捷運站附近會比較好一點。」