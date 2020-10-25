惡劣房東「一屋10租」解約拒退押金　還嗆受害者：司法解決啊

▲惡劣房東「一屋十租」，還嗆受害者「沒有錢還，都司法解決。」（圖／視覺中國CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市有一名女房東被多名受害者指控，她從今年6月開始在網路出租房間，陸續向租客收取每人4萬多元訂金，不料直到交屋期限到了，屋子卻仍在裝潢，甚至還有人發現有「一屋分十租」等情況。受害者憤怒說，他們找女房東對質，對方還嗆說「沒有錢還、就司法解決」，讓他們決定提告詐欺和侵占。

女房東被多名房客指控，她向多人收了1個月或2個月不等的押金，平均後1人大約都給了4萬多元，不料最後房間卻一直在「裝潢」無法交屋，面對租客上門討說法、要求解約還錢，她卻拿不錢來還。影片中可以看見，女房東說「我現在沒錢，我就沒錢」，氣得租客質問「那你幹嘛騙錢，幹嘛收我們的錢。」

受害租客表示，他們6月起透過網路平台，相繼約女房東看房，不過房子都還在施工，房東保證一定在期限內完工，他們就簽約並繳交押金，不料後來多名租客都不能在約定時間內入住。誇張的是有受害者在交流後發現，原本要入住的房間根本是同一間。

▲有房客發現，女房東還有一屋多租的情況，直言根本是詐欺。（圖／東森新聞）

租客A小姐表示，「我知道至少10人受害，實際上也許更多，就簽給我8/25交屋，簽給別人是8/11，就是一個重疊，惡意詐欺」。B小姐也指控，「我們請她（女房東）一個月、一個禮拜內還錢，她就說『我不能這樣咄咄逼人』，然後又指稱合約並沒有說，我什麼時候該還你錢，所以你不能這樣逼我。」

由於女房東還不出錢且態度強硬，甚至還嗆聲「交給司法調查」，現在受害者決定集體提告女房東詐欺、侵占等罪嫌，希望能透過司法途徑討回權益，也防止再有下一名租客受害。

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