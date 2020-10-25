疫情助攻零接觸付款　計程車大數據揭全台「無現金城市」排名

▲台灣大車隊觀察全台無現金交易乘車趟次比例，從年初國內疫情爆發至今已大增35%。（圖／台灣大車隊提供）

記者賴文萱／台北報導

今年全球爆發新冠肺炎疫情，為減少碰觸病毒機會，乘客降低現金交易，開始建立零接觸付款的使用習慣。台灣大車隊觀察全台無現金交易乘車趟次比例，從年初國內疫情爆發至今已大增35%，台北市在全台占比61%大幅領先各縣市，科技大廠座落的新竹縣也達47%，台中市表現不俗占45%。

台灣大車隊近來使用大數據，揭露全台乘客們後疫情時代的交通移動支付行為趨勢。今年初至今，零接觸付款使用習慣已開始建立，可見疫情催化國內無現金交通生活發展。

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▲疫情促進無現金搭車趨勢發展。（圖／台灣大車隊提供）

從無現金交易金額占比來看，由台北市占61%大幅領先各縣市，台中市亦表現不俗占45%，其他六都城市則各占30%至40%之間不等；另外吸引各科技大廠座落的新竹縣市則高達47%，數位化程度相較其他城市更高，疫後國旅大熱門的花蓮縣亦有36%。

▲各縣市無現金交易占比排行榜。（圖／台灣大車隊提供）

台灣大車隊大數據發展事業處主管林念臻指出，從數據觀察，除台北及新北地區，其他地區使用無現金交易的用戶以外來客較多，顯示用戶品牌信賴的忠誠度及多元支付帶給用戶的便利性。

然而，台灣各地區的無現金社會進展程度依然存在差異，從台灣大車隊全台每年服務8,000萬趟次中，比較無現金交易乘車趟次比例，由北台灣最高奪冠，其後排名依序為中台灣、東台灣及南台灣。

▲無現金交易，刷卡回饋可賺車資。（圖／台灣大車隊提供）

台灣大車隊也深入解析全台搭車族選擇交易模式的決定因素，發現乘客使用無現金交易時，平均車資金額相較現金交易高出52元，足見當車資金額較高時，大部分民眾會思考如何運用刷卡或綁定信用卡交易賺取刷卡回饋。

因為疫情乘客已經建立無現金支付習慣，台灣大車隊除了提供乘客綁定信用卡、電子支付等多元支付服務，更全面提供悠遊卡、敬老愛心卡，結合台北、桃園、台中社福搭車優惠。

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