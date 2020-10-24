　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法鬥暗夜快車道狂奔追車找主人　暖警帶回掃晶片...電話竟是空號

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

台南市警六分局新興所所長黃啟彰、警員薛田明，凌晨行經省道發現有1隻「法鬥」犬，在快車道亂竄，牠不斷追著往來機車，疑似找不到主人，警方深怕牠遭汽、機車輾傷，影響用路人安全，立即將牠帶去掃晶片，但晶片上的飼主電話是空號，警方發動網路搜尋，終於找到飼主，幫助牠平安返家。

▲台南市警六分局新興所所長黃啟彰、警員薛田明，發現有1隻「法鬥」犬走失，警方發動網路搜尋，終於找到飼主，幫助小狗平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局新興所所長黃啟彰、警員薛田明，發現有1隻「法鬥」犬走失，警方發動網路搜尋，終於找到飼主，幫助小狗平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局新興所所長黃啟彰、警員薛田明，發現有1隻「法鬥」犬走失，警方發動網路搜尋，終於找到飼主，幫助小狗平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新興派出所所長黃啟彰、警員薛田明，於10月21日凌晨1時許，巡邏行經中華西路、新義路口時，發現1隻俗稱「法鬥」的法國鬥牛犬走失，在快車道四處追著往來車輛找主人。員警想起1個月前，1隻亂竄的馬爾濟斯遭車輾斃，也造成送貨員車禍，員警擔心鬥牛犬受傷及釀禍，先帶牠去動物醫院掃晶片以尋找飼主。

▲台南市警六分局新興所所長黃啟彰、警員薛田明，發現有1隻「法鬥」犬走失，警方發動網路搜尋，終於找到飼主，幫助小狗平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但晶片一掃，只有登記「阮小姐」三個字和一支空號電話，線索斷線，警方無從聯絡飼主。警員薛田明想起轄內有法國鬥牛犬的飼主，就請他在FB上各大相關社團廣PO照片，請網友協助指認。所長黃啟彰還自掏腰包數百元，購置狗糧及狗鍊，將鬥牛犬當作自己的毛小孩一樣悉心照顧，並靜候進一步消息。

▲台南市警六分局新興所所長黃啟彰、警員薛田明，發現有1隻「法鬥」犬走失，警方發動網路搜尋，終於找到飼主，幫助小狗平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10月21日中午12時許，該名蘇姓女飼主出面指認，她表示深夜1時許，她讓小狗在家門口散步，不料小狗突然跑開，她追到利南街就追丟了。狗是前男友送她的，因男友和她都未滿20歲，所以只能登記男友媽媽的名字。蘇姓女飼主清楚說出晶片上登記的姓名和電話、小狗年齡、特徵，尤其她叫小狗的名字「小寶」時，鬥牛犬搖著尾巴、特別開心，且狗走失的時間、地點與警方尋獲的時地相符。警方確認蘇小姐就是鬥牛犬飼主，並讓她領回。

▲台南市警六分局新興所所長黃啟彰、警員薛田明，發現有1隻「法鬥」犬走失，警方發動網路搜尋，終於找到飼主，幫助小狗平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局呼籲，飼主若變更，應更新晶片的聯絡資料，便於動保人員能順利聯絡失主，另飼主若縱容犬隻於路上奔跑造成事故，亦負有民、刑事責任，請民眾發揮愛心之餘，亦應善盡飼主責任，讓每個毛小孩都能平安健康。

•綠茶香優雅迷人

ET快訊
南韓打疫苗32死　台灣也出現12起「嚴重不良反應」
快訊／又一元首染疫！　波蘭總統確診新冠肺炎
快訊／38歲女從貓纜動物園站墜落　搶救不治
「168斷食」還有三種吃法　最快月瘦5公斤
快訊／女從貓纜動物園站墜落！　當場失去生命跡象
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奪命右轉畫面曝！高雄大貨車釀禍　單車騎士慘遭撞倒命喪輪下

法鬥暗夜快車道狂奔追車找主人　暖警帶回掃晶片...電話竟是空號

快訊／桃園塑膠工廠大火！惡臭毒煙狂襲　千戶住家急關門窗避難

驚悚詭異！蘇花公路4分鐘2起死亡車禍　2女隔9公里傷重身亡

快訊／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」搶救後不治

退酒新招強襲治安熱區！MUSE外「螢光人牆」　嗨客走50m都醒了

《甘味》男星高盟傑涉毒直播理光頭　入監報到喊話：大家再見

涉助杯廠假帳短報3.5億　清心福全撇逃漏稅要司法還清白：被牽連

換身分證才知尪在外有1兒！她崩潰提告…夫辯：已送300萬房賠償

快訊／吐瓦魯籍貨輪高雄外海沉沒！5船員獲救5失蹤　海巡搜尋中

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

奪命右轉畫面曝！高雄大貨車釀禍　單車騎士慘遭撞倒命喪輪下

法鬥暗夜快車道狂奔追車找主人　暖警帶回掃晶片...電話竟是空號

快訊／桃園塑膠工廠大火！惡臭毒煙狂襲　千戶住家急關門窗避難

驚悚詭異！蘇花公路4分鐘2起死亡車禍　2女隔9公里傷重身亡

快訊／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」搶救後不治

退酒新招強襲治安熱區！MUSE外「螢光人牆」　嗨客走50m都醒了

《甘味》男星高盟傑涉毒直播理光頭　入監報到喊話：大家再見

涉助杯廠假帳短報3.5億　清心福全撇逃漏稅要司法還清白：被牽連

換身分證才知尪在外有1兒！她崩潰提告…夫辯：已送300萬房賠償

快訊／吐瓦魯籍貨輪高雄外海沉沒！5船員獲救5失蹤　海巡搜尋中

友達西大墩窯文化館開幕　典藏清代末年古窯之美 

謝金燕首公開「親弟弟真面目」！　愛心捲髮頭「撞臉蔡依林」痞樣曝光

山頂「航空母艦」　魔鬼機場曝光...飛行員玩命起降

開價680萬！她查行情「秒殺580萬」被拒　內行曝2關鍵：買貴也願意

流感疫苗不良反應通報已51起！12起嚴重出現心肌炎、蜂窩性組織炎

男友月薪20萬！她憂「養不起小孩」曝每月開銷　網嚇：伙食費6萬　

快訊／波蘭總統確診新冠肺炎

奪命右轉畫面曝！高雄大貨車釀禍　單車騎士慘遭撞倒命喪輪下

煮泡麵釀火災！8歲童「恢復意識」仍不幸罹難...民眾心痛暖捐20億

搶便宜趁現在！線上旅展開跑　東部、離島住宿券優惠懶人包

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

社會熱門新聞

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

超車回馬槍10秒連撞噴　國道屁孩曝

快訊／台北男違規被罵開槍！母子嚇傻：瞄準我們

高一少女被男網友載走　母淚求：還我女兒

快訊／北捷大安站驚傳槍響！男出口開1槍

女突收闖紅燈罰單！真相驚呆網

嗲聲女主動上門　他未吃被告性侵

即／清心董事長等6人遭起訴

夜奔JKF女郎香閨被抓包　男友無奈：被噹綠帽男

人夫監視器目擊「老婆店內交纏小王」！秒綠炸

「林口田僑仔」砍田僑仔　50年交情起底

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

更多熱門

相關新聞

台南弒母「8種兇器」曝光！慈母慘枉死

台南弒母「8種兇器」曝光！慈母慘枉死

台南佳里區23日凌晨，驚傳兒子持刀及鐵鎚、剪刀等殺死母親人倫悲劇，疑似患有思覺失調症的30歲李姓兒子，懷疑52歲陳姓母親要害他，雙方發生口角後，而行兇，陳女經送醫急救仍傷重不治身亡，全案偵訊後依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

HBL網路6平台播　非商業直播開放

HBL網路6平台播　非商業直播開放

何志偉嗆徐國勇下台　中常會慘遭輪番出征

何志偉嗆徐國勇下台　中常會慘遭輪番出征

詐騙集團一頁式廣告賣假商品　何志偉要求警政署查源頭

詐騙集團一頁式廣告賣假商品　何志偉要求警政署查源頭

新營警替死者找到了回家的路

新營警替死者找到了回家的路

關鍵字：

法鬥犬暗夜飼主網路協尋回家

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

才被抓姦過夜放火！JKF辣模青青「陪1次2萬」私訊曝

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

JKF辣模青青再爆「只穿內衣待網美男友房間」！

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

更多

最夯影音

更多
舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！
鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面