法鬥暗夜快車道狂奔追車找主人　暖警帶回掃晶片...電話竟是空號

記者林悅／台南報導

台南市警六分局新興所所長黃啟彰、警員薛田明，凌晨行經省道發現有1隻「法鬥」犬，在快車道亂竄，牠不斷追著往來機車，疑似找不到主人，警方深怕牠遭汽、機車輾傷，影響用路人安全，立即將牠帶去掃晶片，但晶片上的飼主電話是空號，警方發動網路搜尋，終於找到飼主，幫助牠平安返家。

▲台南市警六分局新興所所長黃啟彰、警員薛田明，發現有1隻「法鬥」犬走失，警方發動網路搜尋，終於找到飼主，幫助小狗平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新興派出所所長黃啟彰、警員薛田明，於10月21日凌晨1時許，巡邏行經中華西路、新義路口時，發現1隻俗稱「法鬥」的法國鬥牛犬走失，在快車道四處追著往來車輛找主人。員警想起1個月前，1隻亂竄的馬爾濟斯遭車輾斃，也造成送貨員車禍，員警擔心鬥牛犬受傷及釀禍，先帶牠去動物醫院掃晶片以尋找飼主。

但晶片一掃，只有登記「阮小姐」三個字和一支空號電話，線索斷線，警方無從聯絡飼主。警員薛田明想起轄內有法國鬥牛犬的飼主，就請他在FB上各大相關社團廣PO照片，請網友協助指認。所長黃啟彰還自掏腰包數百元，購置狗糧及狗鍊，將鬥牛犬當作自己的毛小孩一樣悉心照顧，並靜候進一步消息。

10月21日中午12時許，該名蘇姓女飼主出面指認，她表示深夜1時許，她讓小狗在家門口散步，不料小狗突然跑開，她追到利南街就追丟了。狗是前男友送她的，因男友和她都未滿20歲，所以只能登記男友媽媽的名字。蘇姓女飼主清楚說出晶片上登記的姓名和電話、小狗年齡、特徵，尤其她叫小狗的名字「小寶」時，鬥牛犬搖著尾巴、特別開心，且狗走失的時間、地點與警方尋獲的時地相符。警方確認蘇小姐就是鬥牛犬飼主，並讓她領回。

市警六分局呼籲，飼主若變更，應更新晶片的聯絡資料，便於動保人員能順利聯絡失主，另飼主若縱容犬隻於路上奔跑造成事故，亦負有民、刑事責任，請民眾發揮愛心之餘，亦應善盡飼主責任，讓每個毛小孩都能平安健康。

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