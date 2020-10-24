紅短褲消失！她狂找好幾天「變成老弟內褲」　網笑爛：海龍部隊阿

▲真的還蠻像男性四角褲。（圖／蔡小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友幾天前發現某件紅色短褲莫名消失，原以為是被家中毛小給叼走，直到昨晚進到老弟房間，她震驚目睹，自己的褲子被對方當成內褲穿，而「作案」畫面戳笑眾人，網友們紛紛笑回，「哪裡買的，我也想補貨」、「看起來蠻無違和」。

蔡小姐在「爆怨2公社」發文抱怨老弟，直呼「我找了好幾天的短褲，原本以為被狗狗咬去藏起來，或是我自己收起來，結果去他房間要揪宵夜的時候，你是低能兒嗎？把我的褲子當內褲？還敢回...難怪覺得這件內褲的材質特別好。」

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她向《ETtoday新聞雲》記者提到，短褲是類似仿絲綢材質，平常都拿來當睡褲，但上面明明有皮帶環，不相信老弟完全沒發現，「後來直接送給他了，他還說穿皮帶的內褲很少見，要拿去跟室友炫耀。」

▲這件短褲是有皮帶環的。（圖／蔡小姐授權引用）

po文引來近萬讚，網友們對此笑說，「真的很像男用內褲呀」、「還缺弟弟嗎」、「笑死，準備可以獻花了」、「開運紅內褲」、「妳4不4想打開他的天靈蓋」、「原來樓主之前是陸軍海龍部隊阿」、「紅燒或清蒸」、「原來是蛙兵來的」、「海陸跟憲兵的紅短褲也是差不多這樣子哦」。

另外，不少人歪樓跪求短褲品牌，「哪買的褲子這麼受歡迎」、「看來真的挺好穿？哪牌啊？哈哈哈」、「哪個牌子？想穿」、「看來真的很好穿」。

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