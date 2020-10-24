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緬甸人被迫「吃老鼠果腹」水溝旁覓食！　新冠失業潮重創貧困區

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▲▼ 新冠肺炎疫情衝擊，緬甸部分人民要靠吃老鼠蛇類過活。（圖／路透）

▲ 新冠肺炎疫情衝擊，緬甸部分人民要靠吃老鼠蛇類過活。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸迄今有4萬多人確診新冠肺炎，累計約1000人染疫病逝，依據民調統計，約有7成受訪者失業，25%的人需透過貸款購買食物藥品。當地一名36歲女性淚訴，早在第一波疫情來襲時，就只能典當珠寶黃金以求果腹，如今要靠賣衣服、鍋子度日，甚至「有人只能吃老鼠、蛇來填飽肚子」，且要在晚上拿手電筒外出，尋找在夜裡出沒的生物充飢。

▲▼ 新冠肺炎疫情衝擊，緬甸部分人民要靠吃老鼠蛇類過活。（圖／路透）

路透報導，36歲的瑪素（Ma Suu）與丈夫同住在最大城仰光郊區最貧困的萊達雅工業區（Hlaing Thar Yar），但在新冠疫情來襲後，原本的雙薪收入頓時落空，身為建築工人的丈夫沒有工作可接，她的菜攤也收掉。今年3月，她先是典當珠寶黃金購買食物，到了9月第二波疫情來襲時，在政府發布居家令的狀態下，她只能賣掉衣服、碗盤、鍋子換取現金。

▲▼ 新冠肺炎疫情衝擊，緬甸部分人民要靠吃老鼠蛇類過活。（圖／路透）

面對窘迫的生活處境，瑪素與丈夫如今已經沒有物品可賣，如今只能在貧民窟旁的水溝尋找食物。她哭著說，「有人在吃老鼠和蛇，在沒有收入的情況下，他們需要這樣做，來養活自己的孩子。」據悉，當地居民晚上會拿著手電筒外出，尋找在夜裡出沒的生物充飢。

根據統計，緬甸新冠肺炎確診數已突破4萬，約莫千人因染疫病逝，多達數十萬人像瑪素一樣失業，且無法獲得相關援助。儘管政府提供貧困家庭食品援助及現金補貼，但援助金額遠遠不足。根據ONow Myanmar今年4月針對2000多人的民調顯示，有7成受訪者已經沒有工作，多達25%的人要透過貸款來購買食物、藥品以及其他生活必需品。

▲▼ 新冠肺炎疫情衝擊，緬甸部分人民要靠吃老鼠蛇類過活。（圖／路透）

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