挺台舉辦公投！索羅門群島最大省「遭中央抽稅刁難」...獲美援7億

▲外交部次長徐斯儉抵達索羅門，當地社團、政黨到機場迎接。（圖／外交部提供）

記者羅翊宬／編譯

位於太平洋上的島國索羅門群島2019年9月宣布與我國斷交後，內部旋即陷入紛爭，其最大省份馬萊塔省（Malaita）計畫於今年9月舉行獨立公投，欲在外交領域上取得自主權，重新與我國建交，不料卻一再受到中央政府以抽銀根方式阻撓。美國國務院表示，將依計畫提供2500萬美元（約新台幣7億1千萬元）援助馬萊塔省，加強農業、生物科技等競爭力。

美媒《外交家雜誌》指出，由總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）所領導的中央政府決定與北京當局建交後，使得馬萊塔省與其他索羅門群島的省分產生意見分歧，就連馬萊塔省的反對黨黨魁羅尼亞（Keyon Ronia）也贊成獨立，並繼續與我國維持外交關係。

羅尼亞接受《衛報》採訪時表示，「現在正是馬萊塔省掌握自治權的時候，我們絕不接受來自共產黨的統治。我們將會挺身支持馬萊塔省酋長與總理，向外界宣告我們絕不允許國土被中國大陸當局吞併！」

馬萊塔省酋長蘇達尼（Daniel Suidani）除了痛批中央政府此舉是撕裂國家的團結，更發表聲明感謝美國政府的金援，並表示從索羅門群島1978年獨立以後，馬萊塔省的人民便未曾收過如此豐厚的大禮，「這的確是來自朋友的餽贈。」

美國政府援助馬萊塔省2500萬美元，引發索羅門群島中央政府的擔憂，甚至還特別在聲明中點名馬萊塔省，在沒有經過任何中央政府的程序，切勿將任何外援政治化，須獲內閣批准、尊重政府對外援的處理流程。

美國國務院在聲明中表示，依照2020年的太平洋計畫，從2.8億美元預算之中撥出2500萬美元給馬萊塔省，用於擴大關鍵基礎設施建設、促進當地經濟發展、增進貿易機會與企業發展，並妥善管理自然資源。然而外界擔憂，美國可能欲藉如此巨援獲取地緣政治上的利益，用以對抗中國大陸，加劇全球緊張局勢。

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