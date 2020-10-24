港版國安法影響「4個月第9國」　愛爾蘭中止與香港引渡協議

▲愛爾蘭外交部長科文尼（Simon Coveney） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

受到香港國安法的影響，愛爾蘭政府23日宣布，正式停止與香港的引渡協議。愛爾蘭外交部長科文尼(Simon Coveney)表示，經過審查後才做此決定，將持續對香港情況保持警惕。

綜合外媒報導，柯文尼透露，這一決定是與歐盟成員國一致做出的。他也指出，香港國安法可能破壞香港的高度自治，此舉表明了愛爾蘭對於香港國安法侵害司法獨立的擔憂。

據香港律政司公告，截止至2020年4月，香港共與19個國家簽訂了引渡條約且已生效，法國已簽約未生效。在港版國安法7月實施以來，包含加拿大、澳洲、英國、紐西蘭、德國、美國、法國及芬蘭8國，都已先後宣布暫停與香港的引渡協議。

根據《泰晤士報》報導，中國駐愛爾蘭大使館的一名發言人回應，中國同許多國家一樣，根據國家安全法維護國家安全。香港國安法的制定和實施，旨在為香港特別行政區的長期安全、繁榮穩定，及「一國兩制」的行穩致遠提供有力的法律保障。

發言人強調，香港國安法充分保護香港居民的合法權益和自由，愛爾蘭與香港特別行政區簽訂的引渡協定，有助於促進雙方的司法合作，這符合雙方共同的利益。