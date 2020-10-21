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花1800元買主題蛋糕幫兄弟慶生　成品像藍黏土還沾狗毛

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▲福克娜收到的成品。（圖／取自Sue Faulkner臉書）

▲福克娜收到的成品。（圖／取自Sue Faulkner臉書）

實習記者陳培鈞／綜合報導　

英國女子福克娜（Sam Faulkner）日前花了50英鎊（約新台幣1800元），上網訂購一個釣魚主題的蛋糕，希望送給他的哥哥格雷厄姆（Graham）當生日禮物。沒想到最後竟收到了表面沾有狗毛，外觀看似小孩黏土作品的災難蛋糕。

根據《太陽報》報導，福克娜從Pinterest平台上得到啟發，她看到裝飾著跳躍的魚、蘆葦、釣竿和標語的蛋糕。便把圖片發給廠商，希望能照圖片一樣打造一塊蛋糕；但當她收到成品時，卻是心急又氣憤。

▲福克娜理想中的蛋糕。（圖／取自Sue Faulkner臉書）

▲福克娜理想中的蛋糕。（圖／取自Sue Faulkner臉書）

福克娜的母親蘇（Sue）看到成品時也相當生氣，還將照片上傳至當地的臉書社團。並在受訪時提到，我女兒打開盒子時很煩惱，這與圖片完全不同，她花了錢買了蛋糕，卻像是孩子做的，老實說這很可笑；格雷厄姆這名字甚至沒有大寫字母，真是太糟糕了。

不僅蛋糕的顏色和照片有很大差異，裝飾品如釣竿和標語也都看不見，蛋糕表面甚至還附著狗毛。福克娜事後要求退貨，但對方只肯退回15英鎊（約新台幣540元）。

許多網友對此表示同情並留言提到，這間店是非法營業，蛋糕照片都來自Google；還有網友建議，下訂前要先確保對方是合法店家，畢竟一分錢一分貨，合法店家的成本都不低。此外，還有蛋糕店員自發寄出杯子蛋糕給福克娜，格雷厄姆的朋友也重訂同主題的生日蛋糕替他補慶生。

▲朋友為格雷厄姆做的蛋糕。（圖／取自Sue Faulkner臉書）

▲朋友為格雷厄姆做的蛋糕。（圖／取自Sue Faulkner臉書）

 

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