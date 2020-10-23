「高雄肉燥飯爭霸賽」23日開放報名！陳其邁：不怕貨比貨



▲高雄肉燥飯爭霸賽 。（圖／高雄市觀光局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁及屏東縣長潘孟安隔空互尬誰家的肉燥飯最好吃，雖勝負難定，但高雄市府宣布，搶先全台辦理大型高雄肉燥飯爭霸賽，藉以推廣國產豬肉與高雄特色農特產食材，23日開放網路報名，分成「專業店家組」及「全民制霸組」各自對決，最終選出高雄最強肉燥飯霸主。

觀光局局長周玲妏及農業局代理局長王正一共同宣佈，「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」將區分兩組，一組為「專業店家組」，報名資格為高雄在地合法登記店家、飯店、餐廳、及小吃店，報名參賽店家須有固定營業地點、固定營業時間，無實體店舖及網路店家不得報名；「全民制霸組」只要是設籍高雄市的料理達人，年齡從18歲(含)以上皆可報名，都能端出家傳好手藝，一起角逐高雄肉燥飯霸主稱號。

周玲妏局長指出，參賽作品須為肉燥飯，係以傳統所熟知的肉臊形式為主體，不包含較大塊狀的飯類料理(如焢肉飯、爌肉飯、炕肉飯等)，需符合以下規定：肉品須為台灣豬肉，以醬油、辛香料等配料滷製，以丁、絲或肉末等非塊狀方式呈現之澆頭，參賽成品需搭配白米飯一同呈現。「專業店家組」與「全民制霸組」均限報名1組及1品項參賽。

而「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」報名期限自10月23日中午12時至11月1日22時止，限用網路報名，專業店家組第一階段評選方式為網路投票，依參賽單位提供圖文資料統一由活動小組上傳至投票網站，經網路公開投票後，篩選出人氣店家與推薦店家進入第二階段評選。第二階段由主辦單位邀請數位餐飲專家與秘密客，組成評選小組實際至店家進行試吃評分。最終評分標準以網路投票及現場評分依比例計分，最終選出高雄十大肉燥飯霸主。

全民制霸組評選方式為現場試吃投票計分，於專業店家組頒獎典禮當天，在活動現場進行「全民制霸百人評選」。當天由主辦單位邀請專業評審、名人、貴賓及市民，總計100人組成評選小組1人3票，試吃後進行投票，獲得最多票者即為優勝霸主！另外再由專業評審以討論投票方式，選出5名全民制霸組佳作。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者洪靖宜攝）

市長陳其邁表示：「不怕貨比貨，希望大家在良性競爭的基礎上，高雄較鹹香、台南較甜，那滷肉飯口味也有很多，各地方都有不同的特色，希望能把高雄最好吃的滷肉飯行銷到全台灣，當然也包括台南，歡迎台南的鄉親換一下口味，吃吃看高雄鹹香好吃的滷肉飯或者是肉燥飯。」