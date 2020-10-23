幼兒園師生參訪大雅分局　小朋友直擊警車盾牌直呼過癮

▲上楓幼兒園小朋友參訪大雅分局，師生在分局前合影。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

大雅上楓幼兒園師生30多人22日到大雅警分局參訪，在警察哥哥、姊姊帶領解說下，小朋友除了解到婦幼安全及如何保護自己要訣，更接觸到夢寐以求的警車、警棍、盾牌等裝備，直呼過癮。大雅分局長許明耀表示，希望藉此讓小朋友們充實自身保護意識，都能平安快樂長大。



昨天上午，大雅分局門口竟被大批兒童包圍，原來是大雅區上楓幼兒園鯨魚班參訪分局。在幼兒園老師帶領下，29名小朋友看到警察哥哥、姊姊都齊聲大聲問好、問早，臉上興奮之情更表露無遺。

▲▼小朋友接觸警用機車及裝備，十分興奮。（圖／記者李忠憲翻攝）

大雅分局為了讓小貴客們更親近警察，也讓他們學會如何保護自己及懂得在生活、交通上守法，同時深深了解安全的居住環境是要靠大家一起來守護。分局行政組與防治組將婦幼安全、犯罪宣導與社區警政寓教於樂，以淺顯易懂方式教導小朋友們怎麼保護自己，包括要學會記住自己基本資料以及幾個重要救助電話，如110、113、165等；也以口訣告訴小朋友們遇到壞人時的應處方法及如何向警察叔叔們請求協助。並以有獎徵答方式，藉著同仁與小貴賓們的往來問答，確認小朋友們今日所學，達到犯罪防治最佳宣導效果。

▲▼穿上防彈背心並手拿警用盾牌。（圖／記者李忠憲翻攝）

第二階段活動則由大雅派出所負責，警察哥哥、姊姊介紹平日執勤使用的應勤裝備，包括警棍、酒測器、檢知器、防彈盾牌等。同仁們透過詼諧逗趣的演繹功力再加上小朋友們對裝備的新鮮感，完全成功擄獲這群小貴賓的目光。

其中，警察哥哥問大家「聽到警察拿指揮棒吹嗶嗶要怎麼辦？」，小朋友們更是沉浸其中大聲搶答「要停下來！」，足見小貴賓們活力十足且知識豐富。在警用汽、機車介紹時，同仁們更讓小朋友透過實際參與呼喊無線電、鳴警鳴器等，給小貴賓們留下深刻印象。活動尾聲，小朋友們紛紛表示：「很好玩！學到很多，以後還想再來！」，更在離開分局前大喊「謝謝警察叔叔！」，並送上親手做的可愛花束，讓同仁們心中溢滿感動。

大雅分局分局長許明耀表示，台中市民「對所在社區治安滿意度」已高達9成5，同時根據《遠見雜誌》今年9月底民調，台中為全台競爭力進步最多的城市，更連續5年蟬聯《天下雜誌》幸福城市冠軍寶座，連續5年成為台灣人最想居住的都市。台中治安成效在各位同仁的努力下不僅犯罪率六都最低，詐欺犯罪亦是六都最少；且緝毒、肅槍、打詐、掃黑等表現更都是六都最優，治安成效有目共睹。

他也說，此次學童參訪不僅讓孩子們了解到有困難可勇於向警察求助，且警察哥哥姊姊們也是很幽默可親，不用害怕；更以灌輸正確的犯罪預防知識、自我防衛及守法觀念，讓小朋友們化被動為主動，透過充實自身保護意識，與警察哥哥姊姊們共同營造安全的宜居環境，期許每位未來國家主人翁都能平安幸福長大。

・冬天吃鍋必備

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