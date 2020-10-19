台南私立幼兒園爆不當管教　教育局責令改善！家長加碼去年也有

▲有家長在臉書《靠北惡質幼兒園》PO文，指控台南市歸仁區有1家幼兒園涉嫌虐童，台南市教育局表示將會同社會局查處。（圖／翻攝自臉書靠北惡質幼兒園）

記者林悅／台南報導

針對臉書社群有家長PO文指稱1家私立幼兒園疑似不當管教案件，台南市教育局表示，接獲陳情隔日即到園檢查，並命該園立即改善，惟家長投訴社群團體之內容與教育局檢視影片之調查紀錄尚有出入，將再進一步釐清，屬實則重罰。

教育局指出，針對家長指稱2019年即發生不當管教事件，教育局將和社會局合作，就投訴事項依行為人違反兒少保護事件之裁處結果，認定得否在幼兒園服務及通報，絕對會依有案即查，屬實即罰的原則辦理。

教育局表示，接到家長電話投訴隔日（9月23日）到園查察，因行為人確有行為不當，違反幼兒教保及照顧服務實施準則第3條第1項第5款，現場已責令園方依幼兒教育及照顧法第51條第1項第2款立即改善，並將稽查結果通知家長；惟家長後續再提該園2019年另有疑似不當管教事件，目前已列案查處中。

教育局表示，只要行為人有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定之行為，經社會局查證屬實裁罰，並涉及情節重大經委員會認定者，教育局會依違反教保服務人員條例第12條第1項第2款規定，裁以不得在幼兒園服務之處罰。

教育局重申台南市虐童零容忍、教育零體罰的原則。園方除應落實現行法規外，亦應負責督導全園教職人員正向管教理念、加強情緒管理技巧、營造友善的幼教環境，以保障幼兒受教權益，讓家長放心。針對本案教育局會持續列管查察並要求該園加強所屬教保服務人員專業知能，並建立教保活動巡堂機制，以掌握教保人員的服務品質。

據了解，一間台南市歸仁區幼兒園遭家長PO文指控虐童，事發於9月中，冢長發現自己兒子身上紅腫瘀青，園方稱是和其他小朋友碰撞造成，後來又改口說是老師不小心造成，一度想掩蓋事實，家長調閱監視器發現老師曾拿球推頭，甚至有其他學童遭老師拖行，監視器多位老師種種誇張行徑，令家長憤怒表示相當離譜。

家長在臉書《靠北惡質幼兒園》PO文表示這起事件發生在9月16日，當天接到園所電話，說孩子身上有傷，是與其他3位小孩碰撞造成的。家長到校了解狀況，發現兒子身上紅腫瘀青，直覺這不是小朋友之間碰撞造成的傷口，並且詢問兒子，兒子則回答不是。園長立刻叫其他3位小朋友下樓對質，但3位小朋友卻表示並沒有和自己受傷男童一起玩，甚至也沒發生碰撞。兒子在一旁才默默說是老師弄傷，但園長卻回答不曉得這件事情，頓時改口是老師不小心造成。

台南市歸仁分局表示，本案已受理完成報案並移送台南地檢署偵辦，另亦依程序通報教育主管單位進行相關處置。

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