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刑事局抓6山老鼠扣一級木6噸市價600萬　中橫北橫紅檜肖楠扁柏都遭殃

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記者李忠憲／台中報導

刑事警察局中部打擊犯罪中心15日宣布破獲近年中部最大的山老鼠集團，涉嫌盜伐中橫及北橫公路紅檜、肖楠、扁柏等一級木後藏山區，再鑽漏洞偷運下山。專案小組13日逮捕主嫌謝國樑等6人，查扣近6公噸一級木，市價超過6百萬元。中、北橫道路狹小又有管制站，超過5米的紅檜如何運出，犯嫌交代不清，除依森林法送辦外，檢警將持續追查。

▲▼刑事局中打破獲山老鼠集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲刑事局中打破獲近年中部最大山老鼠集團，扣得一級木近6噸。（圖／記者李忠憲翻攝）

刑事局中大第六大隊第一隊日前接獲線報，有山老鼠集團涉嫌在中橫、北橫公路盜伐紅檜、肖楠、扁柏等一級木，搬運下山販售牟利。經報請苗栗地檢署檢察官石東超指揮，並監控半年，專案小組於10月下旬至11月13日間，兵分多路逮捕山老鼠集團主嫌，同時也是在苗栗卓蘭鎮開藝品店的46歲男子謝國良，另在張姓嫌犯位於台中烏日農地，查獲用來培養牛樟芝的木塊一批。

▲▼刑事局中打破獲山老鼠集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打查扣遭盜伐的紅檜、扁柏、肖楠等珍貴木材。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打破獲山老鼠集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

專案小組查扣遭盜伐木材，重量高達5595公斤，其中包括紅檜1810公斤、扁柏1063公斤、肖楠木814公斤，牛樟木1860公斤。其中部分已加工為藝品，最大塊的紅檜木，長逾5公尺，直徑達1公尺。

警方調查，謝嫌有林木專業知識，能辨識高價林木，涉嫌教唆不詳山老鼠，到北橫拉拉山、中橫谷關至德基水庫的沿途林木，盜砍貴重林木，再把木塊藏在山區，趁天候差等機會盜運下山。

▲▼刑事局中打破獲山老鼠集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方移送山老鼠集團謝姓主嫌等6人。（圖／記者李忠憲翻攝）

令人不解的是，中橫有公路總局管制站，北橫也有林務局設置管制站，這些山老鼠是如何通過，讓專案小組感到納悶。由於犯嫌對來源都交代不清，專案小組將繼續追查，是否是利用疏浚工程的合法砂石車夾帶，還是另有方法，都將是檢警調查重點。

由於謝嫌都三緘其口，警方先依竊盜及違反森林法將6人移送苗檢，謝男等人複訊後諭令5萬元至3萬元不等交保。

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