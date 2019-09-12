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就是愛來台灣打工　越籍移工面臨三度驅逐出境命運

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▲楊姓越南籍移工今年8月被楊梅警方在新屋區查獲以假護照偷渡入境打工，檢方偵結聲請簡易判決處刑。（示意圖／視覺中國CFP）

▲楊姓越南籍移工今年8月被楊梅警方在新屋區查獲以假護照偷渡入境打工，檢方偵結聲請簡易判決處刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局楊梅分局今年8月在新屋區查獲越南籍楊姓男子來台工作，查驗護照時楊男神情有異，經比對指紋查出，楊曾經兩度來台打工均因逃逸被驅逐出境，警方查出楊於今年6月間以美金7500元（約23萬元）代價製作假護照偷渡入境打工但卻三度查獲，檢方12日偵結依違反入出國移民法罪嫌聲請簡易判決處刑，楊男將面臨三度驅逐出境命運。

檢警調查，36歲的楊姓越南籍移工曾於2003年10月間首度入境台灣工作，後來因逃離雇主被書面通知協尋，2008年1月被警方查獲後驅逐出境，未料，2009年8月，楊在越南改名換姓為阮姓男子申請護照，持假護照申請來台工作。

楊持變造護照入境台灣工作後二度逃離雇主遭書面協尋，2015年10月再度被驅逐出境，楊不死心於今年6月間以美金7500元代價委請人蛇安排從大陸某處搭船到台灣某處偷渡入境打工，警方在今年8月9日在桃園市新屋區被查獲，楊仍持變造護照應訊，警方比對指紋後發現就是兩度被驅逐出境的楊男身分移送桃檢偵辦。

檢方偵訊時，楊坦承持變造假護照偷渡入境打工，移民署提供楊之前來台入境資料與驅逐出境事實佐證，檢方偵結依違反入出國及移民法罪嫌聲請簡易判決處刑，楊經簡易判決後將面臨三度驅逐出境命運。

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