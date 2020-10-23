驚險！女騎士超車遭撞倒地　睜眼見遊覽車巨輪「時空凝結」逃死

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名余姓女騎士（63歲），22日上午8時許，騎車準備到市場買菜，就在一處路口等紅燈時，欲向左超過前方等待紅燈的遊覽車，不慎遭到後方自小客車追撞，余婦當場被撞進遊覽車下方，幸好遊覽車靜止沒動，才沒有釀成更大的災難；救護人員趕緊將余婦送醫，所幸暫無大礙。

▲余姓女騎士遭後車追撞後，摔落在遊覽車輪邊，所幸車輛靜止不動，才沒有釀成更大災難。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，22日上午8時38分接獲通報後立即前往處理，救護人員抵達時，立即進行檢傷，經評估發現余婦左手肘擦傷、左腳膝蓋有變形的狀況，救護人員使用抽吸式護木進行固定，並排除頸椎問題，後續送往醫院進行更詳細的檢查及治療。

▲▼余婦遭白色自小客車追撞後，也造成附近民眾的圍觀。（圖／記者黃孟珍翻攝）



警方也表示，余婦騎車行經此路段時，因這個路段為傳統市場出入口，現場人來人往車水馬龍；當時前方路口停著由謝姓男子（63歲）所駕駛的遊覽車，余婦準備向左超車往前騎時，沒有注意到後方由康姓男子（23歲）所駕駛的白色自小客車也正要超車，才會從後方撞上余婦。

經酒測後3方都無酒駕行為，所幸余婦只是輕微擦傷送醫治療，沒有釀成更嚴重的意外，至於後續責任問題，正由警方釐清中；苗栗縣消防局也提醒民眾，除了遵守道路交通規則外，也要留意周遭狀況，透過目視與耳聽察覺，建立預判可能發生意外情境之準備心理，進而預先採取必要防禦動作以避免事故發生。

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