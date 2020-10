「台北國際藝術博覽會」10大亮點！集結6國77家畫廊限時展出

▲2020 ART TAIPEI「台北國際藝術博覽會」。(圖/記者林育綾攝)

記者林育綾/台北報導

連續27年舉行不間斷!2020 ART TAIPEI「台北國際藝術博覽會」自即日起至10月26日在台北世界貿易中心一館登場,總計77家畫廊,來自中、港、日、韓、越南、瑞士等6個國家地區,主辦單位中華民國畫廊協會也公開展覽10大亮點。

▲▼2020 ART TAIPEI「台北國際藝術博覽會」。(圖/記者林育綾攝)

2020 ART TAIPE總計有77家畫廊,來自中、港、日、韓、越南、瑞士等6個國家地區,包括53家國内畫廊,12家國外畫廊、8家MIT新人推薦特區、3家原住民新銳推薦特區、1家資深原住民特展;其中有11家畫廊首度參展。今年國外首度參加的展商仍然有6家,大於國内首度參展5家展商,可見台北國際藝術博覽會的品牌效應,以及台北位於亞洲的藝術市場定位,能夠有效吸引國外藝術產業來台參展。

▲日本新銳藝術家Kurumi Kotani的作品《CAT》,需要經過特殊角度才能看見霧氣中「貓」的塗鴉。(圖/記者林育綾攝)

▲▼2020 ART TAIPEI「台北國際藝術博覽會」。(圖/記者林育綾攝)

2020 ART TAIPEI「台北國際藝術博覽會」10大亮點:

一、「彼邦 • 吾鄉 — 東南亞戰後留台藝術家特展」



ART TAIPEI秉持2017年開創的「學術先行,市場在後」理念,三年來規劃了「台灣前輩藝術家」、「台灣戰後藝術家」以及「台灣解嚴後與當代」三個特展,今年則規劃《彼邦 • 吾鄉 — 東南亞戰後留台藝術家特展》,整理1950年代後期留學台灣的僑生作品,展現留台僑生歸國後如何將汲取自台灣的藝術能量在故土澆灌,培養出藝文的花朵。

▲彼邦吾鄉 鍾金鉤。(圖/台北國際藝術博覽會提供)



二、「Art for the Next — 台灣藏家收藏展」

2020 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會以「產、官、學、藏」做為支撐藝術產業鏈的四大區塊,將收藏納入博覽會重點。早在2018年,社團法人中華民國畫廊協會鍾經新理事長宣示成立「台灣藏家聯誼會」,作為ART TAIPEI台北國際藝術博覽會的藏家服務平台,以提高ART TAIPEI 的實質收藏效益。同年(2018),ART TAIPEI 推出《開 • 窗 — 台灣藏家收藏展》,聚焦錄像藝術的收藏,2019年則以《佇立 • 遠望》為主題,呼應展會主題《光之再現》,2020年台灣藏家收藏展呼應ART TAIPEI的英文主題《Art for the Next》,藉著展出藏家藏品進一步強化四大區塊在藝術產業鏈上的契合度。

▲曾琡棻 擬仿物-偽•藍色木櫃2。(圖/台北國際藝術博覽會提供)



三、國際級公共藝術:名和晃平於羅浮宮金字塔展出之名作《Throne》



此次ART TAIPEI展出名和晃平的作品《Throne》。這件作品曾經在《Japonismes 2018》展出,地點在巴黎羅浮宮金字塔內;金色的王座飄浮於金字塔中心,引發人類思考自文明開始所遺留下來的權力體制,並思考未來的可能性。

四、瑞士 MAI 36 畫廊首次參展 ART TAIPEI

MAI 36 畫廊(MAI 36 GALERIE)1987年創立於瑞士蘇黎士,從1988年開始策劃舉辦展覽,與諸多國際著名藝術家開展合作至今。2019年在台灣設立據點,2020年首次參展,帶來國際知名的杜塞道夫學派的藝術家托馬斯.魯夫(Thomas Ruff)、皮亞.弗萊斯(Pia Fries),德國藝術家馬格納斯.普萊森(Magnus Plessen)、以及自1988年就由MAI 36 畫廊代理的重要攝影家羅伯特·梅普爾索普 (Robert Mapplethorpe)的經典系列。藉由觀察 MAI 36 畫廊在台灣的佈局,可以看見台灣在藝術領域的耕耘已漸漸於國際嶄露頭角,期許未來台灣的藝術版圖能如同此次ART TAIPEI主題一般:「登峰 • 造極」,以不畏艱難而前行的勇氣邁向山峰,並創造極致氣象。

▲瑞士 MAI 36 畫廊首次參展。(圖/台北國際藝術博覽會提供)



五、藝術放映室 — 波濤最深處

探討紀錄片作為美學的一種形式,並訪問亞洲具代表性地區的女詩人群,地理橫跨台灣、印度、斯里蘭卡、菲律賓四國,以她們的共通情境、個人見解及詩篇來反應國家與政府政策,並逐次撥開歷史中的女性悲鳴、傳統壓迫和戰爭對於女性的敵意;同時凸顯變動社會中的女性詩人為爭脫各種束縛,所形成的亞洲新文學運動與豐富的思維世界。

▲黃明川導演2020最新作品 《波濤最深處》拍攝場景。(圖/台北國際藝術博覽會提供)



六、表裡之城 Visualizing the City

台北101已經無所不在。站在101觀景台,城市的至高點,層層疊疊的城市地貌,就在眼前舖展,曲直並陳,人們的城市記憶在當下形塑了想像的共同體。從101觀看城市,也從城市中凝視101;在視差、全景、座標及鏡像的形式表現裡,體現建築內外,互為表裡的錯縱複雜。

▲表裡之城 101攝影展 - 林育良 Interior liberation。(圖/台北國際藝術博覽會提供)



七、「聚焦 • 台灣 」 MIT 新人推薦特區 X 原住民新銳推薦特區 X 資深原住民藝術家特展



文化部於2008年推動的「MIT新人推薦特區」,自2013年開始與ART TAIPEI合作,透過社團法人中華民國畫廊協會媒合畫廊並代理藝術家於博覽會的展覽銷售事宜,更進一步協助藝術家在展覽的實務上與宣傳銷售的現場接軌。今年MIT新人推薦特區展出8藝術家中有7位具有國外留學、獲獎、展出的經驗,可以觀察出海外青年以國際經驗匯流台灣,回望台灣藝術生態的趨勢。而文化部與原民會2020年起以文化經濟面向考量共同推動原民文化發展政策,在ART TAIPEI展出資深原住民藝術家特展區及新銳原住民藝術家推薦特區,資深原住民的主題策展不談原權、土地、政治等批判性的嚴肅議題,而是從另一個角度來認識台灣瑰寶其文化中生活美好的一面。



八、《 台灣畫廊 • 產業史年表》第二冊出版

《台灣畫廊 • 產業史年表》第二冊專論為鄭政誠先生執筆,以編年史的方式整理並書寫1981年到1990年間的畫廊產業史。在歷史的截點上,此刻梳理台灣藝術產業史年表,有其關鍵價值與高度;關心台灣美術史發展與延續不只是學者專家的專利,期許每一家畫廊都擁有將藝術家寫入美術史的胸懷,並以學術觀點優化產業質感。此計劃由畫廊協會現任理事長鍾經新女士啟動,歷時四年於2020年7月發表首冊專論,同年10月於ART TAIPEI發表第二冊的專論。1980年代為台灣各個產業的高度起飛期,整體社會氣氛帶動畫廊產業的加速發展,藝文風氣也在報章媒體的推波助瀾下增長,當時的藝文風潮,也催生了持續27年不間斷的ART TAIPEI



九、ART TAIPEI X Artsy 與全球最大藝術品電商合作



2020 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會將與世界最大藝術品消費電商Artsy合作,以藝術博覽會主辦方的角度導入參展畫廊的資料,進而有機會將台灣畫廊行銷至國際;另一方面,此次的合作也疏通了與Artsy的交流渠道並建立共好機制,有助提供台灣畫廊未來與國際電商的策略經驗。因應時代趨勢,線上展覽與線上購藏藝術品已成為國際藝術市場必經的藝術賞析渠道,實務上已有不少台灣畫廊與Artsy進行合作,ART TAIPEI主辦方社團法人中華民國畫廊協會秉持「共榮共好」的方針,期許透過此次合作,建立畫廊會員與Artsy合作的默契,進而展望未來合作的前景。

▲順益台灣美術館,廖繼春 風景 油彩畫布。(圖/台北國際藝術博覽會提供)



十、非營利藝術空間特展 展現台灣藝術生態多元結構的切面

結合了順益台灣美術館、鴻梅新人獎、麗寶文化藝術基金會、桃園展演中心的TAxT桃園科技藝術節與打開當代藝術工作站、台灣藝文空間連線、台灣第一代國寶漫畫藝術家【劉興欽】創作65週年特展、中華攝影藝術交流協會、藝術進駐等等非營利藝術空間,藉著集合不同調性的藝術樣貌,在ART TAIPEI呈現台灣土地上多樣繽紛的藝文創作。



2020 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會,將於2020年10月22日至26日於台北世貿中心一館亮相,展開為期5天的藝術盛宴,成為全球藝術的閃亮焦點。展會將呈獻台灣視野,並展現輻射國際的企圖心,也將洞悉趨勢,引領下一波藝術浪潮。

