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永續教育向下紮根！微電能源攜手汗得「用陽光存教育基金」正面了解綠能發電

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▲▼微電集團,太陽能板,汗得實驗教育,School to School。（圖／微電集團提供） 

▲微電集團與汗得實驗高中攜手於學校屋頂加裝太陽能板，期盼達成再生能源與教育互助合作的獲利新模式。（圖／微電能源提供，下同）

生活中心／綜合報導

追求環保永續的當下，綠能不僅是趨勢，同時還能幫學生存下教育基金？太陽能運營商微電集團與汗得建築工事實驗教育機構攜手合作，透過租用屋頂搭建太陽能光電設備，推動公民電廠自行發電計畫，達成再生能源與實驗教育互助互惠合作，同時也為太陽能產業開創全新獲利模式。

汗得是新北市第一所機構型態的實驗高中，跳脫傳統教育框架，長期關注建築節能，推廣德國技職實作的教育方式，以「房子」為教育載體，透過建築本身讓學生了解到生活與手作的真實意義，相信隨著綠能環保的意識逐漸抬頭，擁有綠色建築的專業技術，未來勢必將成為搶手人才。

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對此汗得家長會會長蔡衣凡認為，讓學生具有自主獨立思考能力，了解自己要什麼，並發揮實驗性精神，是比單純看成績更重要的事。像是如今資訊爆炸的時代，發達的資訊與正確的資訊完全是兩件事，在深度瞭解太陽能板於回收時只要做好妥善處理，是不會對居家生活造成污染，如此正向循環，反而能因綠能發電對環境更加永續環保。

▲▼微電集團,太陽能板,汗得實驗教育,School to School。（圖／微電集團提供）

▲由汗得實驗高中推廣的「School to School」專案，將利用陽光存下永續教育基金。

長期以來，微電集團一直想透過太陽能開放生態系，推廣整合「電流、金流、資訊流」三位一體的完整理念，希望推動共榮式太陽能產業鏈，讓發電回饋在需要的人身上，落實綠色能源普及社會各個角落，達成永續經營的目標，此觀念與汗得實踐教育不謀而合，進而開啟合作契機。

現今由汗得校方、專業人士、捐贈者擔任管理委員，成立「校務基金公司」，推廣「School to School」專案，無論是在傳統或實驗性學校屋頂加裝太陽能光電，穩定電費金流，接著將統籌分配電費收入，全數交付公益信託，達成再生能源與實驗教育的共好模式。未來20年微電能源負責後續營運維護，保證太陽能電廠長期安全無慮，索拉能源提供校務基金透明的監管平台，可供各方隨時檢視。往後每年可提供實驗教育機構穩定的長期教育基金，分為教育、進修、職訓、創業四大面向，將實驗教育深度紮根於社會當中，利用取之不盡的「陽光」存進永續教育基金。

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關鍵字：

微電集團太陽能板汗得實驗教育School to School

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