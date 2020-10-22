孝子深夜下班機車故障　竟徒步1小時只為讓母親充分休息不忍叫醒！

▲42歲郭姓男子因機車故障無法行駛，又不忍叫醒老母親接他，自己獨自一人徒步回家，適白河分局東山所所長黃志賢及警員林宛蓉巡邏發現，主動護送返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名42歲郭姓男子，深夜下班騎車返家途中，因機車突然故障無法行駛，附近機車行都打烊了，為不忍為打電話叫醒老母親來接他回家，只好自己徒步1個小時慢慢走回家，適白河分局警網經過發現，主動關懷載送他平安返家，受到好評。



10月的天氣，忽晴忽雨，忽冷忽熱，氣候多變，早晚溫差大，白河分局東山所所長黃志賢及警員林宛蓉，深夜巡邏時，於晚上11時許發現有1名男子拖著疲憊身軀拿著安全帽及包包走在路上，惟該時段應該是居民深睡時刻，怎還有人在外遊蕩，員警立即下車詢問是否需要協助，並讓男子坐上警車護送返家。

警方了解，42歲郭姓男子晚上10時剛下班，從新營騎乘機車欲返回東山住所，突然途中機車故障，附近機車行均已打烊，且認為年長母親應該已上床睡眠休息，在不想打擾老人家情況下，即自行徒步返家，走了約1小時，正巧黃所長及林員巡邏經過協助他返家。郭男到家後，衷心感謝警方熱心協助，他表示在深秋夜晚下，身著薄衣也不堪秋風之冷拂，且剛下班體力也快不行了，衷心感謝警方熱心協助。

白河分局長陳明宏表示，一件細心的關心服務，顯示同仁能隨時發覺身邊的人事物，給予幫助與關懷，積極協助民眾，也藉此勉勵全體同仁標竿學習，秉持同理心來做好各項為民服務工作。

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