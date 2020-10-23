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一旦發生「國家主權受損」　習近平：必將予以迎頭痛擊！

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▲▼紀念抗美援朝70周年。（圖／翻攝自）

▲習近平發表重要講話。（圖／翻攝自直播）

記者鄭思楠／綜合報導

紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會於23日上午10時在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席大會並發表重要講話。他指出，「我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。」

在中美關係緊張背景下，中國官方高調紀念「抗美援朝」70周年，引發外界關注。習近平在講話中指出，中國一貫奉行防禦性國防政策，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量，中國永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治。

他強調，世界是各國人民的世界，世界面臨的困難和挑戰需要各國人民同舟共濟、攜手應對，和平發展、合作共贏才是人間正道，「當今世界，任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是根本行不通的！任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的！不僅根本行不通，最終必然是死路一條！」

▲▼紀念抗美援朝70周年。（圖／翻攝自）

▲紀念抗美援朝70周年。（圖／翻攝自新華社，下同）

習近平表示，無論時代如何發展，都要砥礪不畏強暴、反抗強權的民族風骨，70年前，帝國主義侵略者將戰火燒到了新中國的家門口；中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重，「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰杆子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的。」

他指出，在抗美援朝戰爭中，中國人民在愛國主義旗幟感召下，同仇敵愾、同心協力，讓世界見證了蘊含在中國人民之中的磅礴力量，讓世界知道了「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」！

▲▼紀念抗美援朝70周年。（圖／翻攝自）

他說，70年來，大家始終沒有忘記老一輩革命家為維護國際正義、捍衛世界和平、保衛新生共和國所建立的不朽功勳，也沒有忘記黨中央和毛澤東當年作出中國人民志願軍出國作戰重大決策的深遠意義。

習近平表示，他代表黨中央、國務院和中央軍委，向所有健在的中國人民志願軍老戰士、老同志、傷殘榮譽軍人，向當年支援抗美援朝戰爭的全國各族人民特別是參戰支前人員，向中國人民志願軍烈屬、軍屬，致以最誠摯的問候。在抗美援朝戰爭中犧牲的烈士們功績彪炳千秋，英名萬古流芳。

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