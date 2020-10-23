共機屢越中線挑釁　陳明通喊話「價值同盟國家」與台捍衛民主自由

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

陸委會主委陳明通今（23日）指出，今年以來，中共持續加大對臺打壓恫嚇，尤其是共機多次跨越海峽中線挑釁，嚴重破壞臺海現狀及兩岸長期維繫互不侵犯、相互克制的和平默契，升高區域緊張。他呼籲「價值同盟」國家，應與臺灣共同捍衛民主自由的重要防線。

「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會上午開幕，活動由陸委會與中華民國高等政策研究協會主辦，陳明通受邀在開幕式致詞。

他提到，中共領導人日前在深圳特區40年活動強調全面深化改革、擴大對外開放等10項堅持中，獨缺「民主改革」，「我們認為，唯有其領導人勇於解放思想、政治改革，進行更豐富多元的民主實踐與人權尊重，才能化解矛盾，找到與自己民族、與全世界和平共處的解方。」

陳明通表示，疫情、美中關係發展及全球貿易情勢所產生的劇烈變化，已經改變區域安全情勢及世界經濟發展，國際合作體系及全球供應鏈產生了變化及重組，是一種不可逆的趨勢；北京當局也正在試圖主導國際格局前進的方向。

此外，今年以來，中共持續加大對臺打壓恫嚇，共機多次跨越海峽中線挑釁，升高區域緊張。陳明通則強調，中華民國在臺灣屹立而不搖，臺灣是印太區域的重要地緣戰略樞紐，一直守護區域共同利益，呼籲「價值同盟」國家，應與臺灣共同捍衛民主自由的重要防線。

受到疫情影響，活動採取視訊連線的方式舉行，台灣方面亞太和平研究基金會首席顧問趙春山、淡大國際事務戰略研究所副教授黃介正等出席，並邀請前美國國務院副國務卿史坦伯格、前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福等透過視訊方式與會。