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拜登當選不反中？　美前官員：「中國是對手」已成跨黨派共識

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▲▼美國前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）視訊出席當前中國大陸發展與治理問題國際研討會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲美國前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）以視訊方式與會。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

美國總統川普在選戰中大打「反中牌」，並把對手拜登塑造成「親中」。然而，美國國務院前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）今（23日）指出，美國在跨黨派之間早有共識，認為中國是對手，「多數美國人認為中國是美國關鍵利益的威脅，這不是新的發展，不是川普任內才出現」。

「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會午在台北舉行，活動由陸委會與中華民國高等政策研究協會主辦，陸委會主委陳明通開幕式致詞後，隨即進行專題演講與研討。

史坦伯格在專題演講中提到，美中關係其實在疫情之前就很緊張，疫情的發生讓雙方關係又進一步惡化，主要因為疫情在中國爆發，「中國的不透明，導致疫情擴散世界，讓本來就很脆弱的美中關係更加弱化，雙邊關係、安全、貿易、人權民主價值，美中基本上對立，也會彼此指責，都說對方是問題所在。」

他指出，雖然中國強調和平崛起，但美國仍認為中國是戰狼，因為原本的「和平中國夢」現在變成「戰狼外交」，然而，「中國甚至認為問題根源在於美國及其盟友，華府也出現新冷戰的論述，中國在美留學生開始被認為是間諜，百人計劃被認為要稱霸世界，「中國長期意圖是否是善良的，我們都提出質疑，各角度來看，政府將動員面對中國，甚至將美中經濟脫鉤減少交流。」

▲▼美國總統川普,拜登。（組圖／路透）

▲「中國威脅論」已是美國跨黨派共識。（組圖／路透）

史坦伯格表示，美國跨黨派之間早有共識，認為中國是對手，像是芝加哥全球事務委員會的調查，美國對中國的態度已是1978年來的最低點，類似冷戰對抗蘇聯的態度，「多數美國人認為中國是美國關鍵利益的威脅，這不是新的發展，不是川普任內才發生。」

至於拜登若是當選美國下屆總統，是否會改變對川普對中國的強硬政策？史坦伯格則反問，「川普對中國採取強硬措施，有停止中國大陸威嚇台灣？有停止在南海進行軍演嗎？貿易戰真的有給美國帶來就業機會，以及改變中國大陸嗎？」

他強調，應該好好思考，哪些事情真的能夠帶來改變，「美國要兩黨跨黨派團結一致，才能維繫美國利益，相信拜登也會維繫美國利益。」

▲▼陸委會主委陳明通。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會主委陳明通在研討會上致詞。（圖／記者曾俊豪攝）

 

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