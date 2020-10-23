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停車場突然崩塌！他幸運值點滿　就剩腳底下一塊沒有垮

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停車場全面塌陷，剩男子腳下沒崩 。（圖／翻攝自GDNOnline Youtube ）

▲停車場全面塌陷，剩男子腳下沒崩 。（圖／翻攝自GDNOnline Youtube ）

圖文／CTWANT

意外發生總是在一瞬間，讓民眾總是難以應變，不過在沙烏地阿拉伯，這名男子可說是相當幸運躲過一劫！

男子走下樓梯時，周圍突然傳來巨響。（圖／翻攝自GDNOnline Youtube ）

▲男子走下樓梯時，周圍突然傳來巨響。（圖／翻攝自GDNOnline Youtube ）

根據《Gulf Digital News》報導，沙烏地阿拉伯東部的霍巴爾（Hhobar）的停車場發生一起驚悚意外，從監視器畫面看到，當時這名叫做哈布拉（ AbdullahAbu Habla）的男子正準備下樓，沒想到下一秒，停車場竟發出劇烈聲響，整座停車場突然往下塌，哈布拉瞬間反應也很快的蹲下抱住雙膝，當他想往上時，卻發現剛走過的路已經消失，幸運的是，哈布拉周圍沒坍塌到的地方，就是他腳下僅剩的半層樓梯！

男子走下樓梯時，周圍突然傳來巨響。（圖／翻攝自GDNOnline Youtube ）

▲男子走下樓梯時，周圍突然傳來巨響。（圖／翻攝自GDNOnline Youtube ）

除了哈布拉所在的樓梯間，其他地方全塌陷。（圖／翻攝自GDNOnline Youtube ）

▲除了哈布拉所在的樓梯間，其他地方全塌陷。（圖／翻攝自GDNOnline Youtube ）

根據報導，哈布拉事後餘悸猶存的表示，「感謝上帝！祂救了我一命」！原來他當時正要趕去上班，正要下樓時就感受到地下室的空氣壓力突然猛增，他意識到這是地面要塌陷的徵兆，於是馬上回頭，接著停車場就塌陷，而他身處的樓梯間居然是唯一沒有坍塌的地方！

雖然坍塌原因還不明，但哈布拉能在事發當時躲過一劫，簡直就是奇蹟，哈布拉堪稱是經歷最驚險最幸運的人！

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