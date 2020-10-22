「謝謝妳讓我們有一個家」女童手繪卡片　蔡英文回信暖爆網友！

▲女童手繪卡片，事隔5個月後，蔡英文親自回信。（圖／苗苗媽媽授權）

記者黃巈禾／台北報導

同婚專法上路一周年。今年5月，7歲女童苗苗在2個媽媽的幫助下，手繪卡片給蔡英文，表示「謝謝你讓我們有一個家」，而她們也收到蔡英文的回信。

臉書專頁「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」貼出女兒苗苗手繪卡片，苗苗畫出了分別為兩個女生及兩個男生的家，並用注音寫道「謝謝你讓我們有一個家」。至於苗苗寫給蔡英文的內容是什麼，媽媽說，孩子說不想被公開的，所以就沒公開了。

▲女童感謝蔡英文「謝謝你讓我們有一個家」。（圖／苗苗媽媽授權）

事隔5個月後，苗苗媽媽興奮在粉專分享，收到蔡英文的回信，也向總統府及苗苗確認過後，決定向網友們分享這份喜悅。

蔡英文在信中寫道：「非常開心收到你親手畫的卡片，你的卡片畫得非常漂亮，看得出來非常用心，我也很喜歡貓咪！恭喜你的媽媽和媽咪度過結婚一週年，也希望你們全家度過了一個開心的結婚紀念日。小英總統也會繼續努力，讓這個國家的所有人都能越來越快樂、幸福」。

苗苗媽媽接受《ETtoday新聞雲》記者的訪問時表示，很單純的覺得婚後生活歲月靜好，想感謝一下蔡政府這些年的努力，儘管遇到公投時期的慘敗，也沒放棄過同志族群。

對於有網友說苗苗喜歡蔡英文，苗苗媽媽說，「我們家小孩真的不是英粉，但她是鬼滅之刃粉，還有100%貓奴」，苗苗比較迷的是故事上的跨性別女孩「I am Jazz」，對於7歲女孩的世界來說，蔡英文的特別，是因為蔡英文也是貓奴。

網友看完蔡英文的回信後，紛紛留言表示，「好暖心的一封信與互動」、「總統好暖」、「好暖心的總統，最棒的總統」、「好羨慕台灣有一個這麼暖的總統」。

▼蔡英文回信給女童苗苗。（圖／苗苗媽媽授權）