大貨車撞上起火！台中港機車「橫躺路中」原因曝　騎士醫院急救中

▲大貨車撞上橫倒機車後，拖行了約90公尺，隨即起火燃燒。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市清水區臨港路五段、中清路九段路口今凌晨3時30分許發生火燒車事故，蔡姓男子（51歲）當時駕駛大貨車沿臨港路行駛，不料中間快車道上卻橫躺一輛機車，因天色昏暗、蔡男不察當場撞上，將機車拖行90公尺後隨即竄出火光，所幸蔡男及時逃生，並未受傷。事後警方調查，該輛機車稍早因車禍而滑行至快車道上，騎士李男（62歲）受傷急救，因此機車才會橫倒路中，釀成二次事故。

警方調查，在火燒車事故前，李男騎乘機車行經臨港路慢車道，但卻不慎失控自撞快慢車道分隔島，機車滑行至快車道上，李男也往前摔倒，還遭後方大貨車追撞重傷，事後已被送往醫院急救，惟機車仍橫躺在車道處。

事隔不久，蔡男駕駛大貨車行經臨港路，但卻因天色昏暗、視線不佳，未發現道路上橫躺一輛機車，當場撞上並拖行90公尺，導致起火燃燒，機車被捲入車底燒到只剩下骨架，而貨車車頭也面目全非，幾乎全毀，所幸蔡男及時逃生，並未受傷；警方經測後，確認蔡男並無酒駕。

警方呼籲，用路人行駛寬大筆直道路上，務必減速慢行；另警方也表示，將在該路段加強測照取締超速及交通稽查，以避免重大交通事故發生。

▼貨車車頭被燒得面目全非，機車也爛毀僅剩骨架。（圖／記者李忠憲翻攝）