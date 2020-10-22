菲姐與前男友鬧翻連環告　鍋具公司拿她照片打廣告要賠600萬　

▲菲姐告前男友公司在合約結束後，仍用她照片賣鍋侵權，北院日前判鍋具公司應賠600萬。（圖／資料照）

記者羅志華／台北報導

知名廚藝節目主持人菲姐（甘玉惠），與鍋具代理商前男友丁洋機鬧翻後，2人訴訟不斷，菲姐除先前求償節目主持代言費勝訴後，再控丁於合約到期後，繼續使用她的照片打廣告，求償1000萬元，北院日前，判丁洋機經營的冠彣公司應賠600萬元。

菲姐主張，與冠彣於2008年簽約，說好自2008年初至2012年底，以頭兩年1000萬、後三年金額10%累進，冠名代言「菲姐義大利生活館」鍋具，不料冠彣於合約到期後，沒經她同意，又於2013年在報紙上登她照片打廣告，直到2014至2017年間，仍在百貨公司以「菲姐義大利生活館」名義賣鍋，2017年也在購物網用她照片宣傳，依冠彣2014至2017年的侵權行為，求償1000萬元。

冠彣表示，公司在合約到期後，沒用菲姐照片賣鍋，沿用之前合約中拍的照片也都有版權，並沒有侵害菲姐的肖像權。

法院參考冠彣前員工證詞，認為公司明知和菲姐有糾紛，卻仍於2014至2017年間，在百貨公司用菲姐照片行銷，已構成侵權行為，至於冠彣說照片都有版權，法官認為，合約中拍的照片，就是只能在合約中宣傳，不代表合約結束後可以繼續用，判冠彣應依4年侵權，賠給菲姐600萬元。

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