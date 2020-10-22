第一批iPhone 12出貨了！　他查訂單「抵達桃園」興奮：有提前

▲iPhone 12和iPhone 12 Pro實機。（圖／翻攝DuanRui推特）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果（Apple）年度旗艦iPhone 12明（23）日於實體通路開賣，而16日在官網預定的用戶也將陸續出貨。就有網友查詢訂單時興奮發現，第一批單號今（22）日已從深圳運抵桃園，進度成為「已出貨」，比原定提早了1天，根據網頁上的時程預估，果粉23日就會拿到實機。

iPhone 12系列分為2梯次開賣，iPhone12 與iPhone 12 Pro於10月16日開放預購、23日開始出貨；iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max於11月6日開放預購，11月13日開始出貨。至於蘋果直營店、5大電信和經銷商則在23日單機販售，每間店備貨量有限。

就有搶到首批iPhone 12 Pro預購的網友發文，他在今日上午查了下蘋果官網的訂單資料，驚喜發現商品狀態轉為「已出貨」，是由DHL快遞運送，系統預估23日就會到貨，和實體店開賣為同一天。

▲第一批下單的iPhone 12訂單狀態顯示為「已出貨」。（圖／翻攝PTT）

不少手速快的果粉也紛紛回報目前的出貨進度，「同樣DHL明天到貨，IPhone 12 Pro」、「爽啦，出貨+1」、「桃園中轉場，會提早到嗎」、「偏遠地區不知道會不會再晚一天」、「今早就到桃園，代表今（明）天就能送達北北桃基。」

換句話說，第一批下單的用戶沒意外會在23日看到iPhone 12抵達家門，省去門市現場排隊的時間耗損，開賣日即體驗日。