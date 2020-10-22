中華電、台灣大頭香皆全副武裝現身　搶購iPhone 12 Pro太平洋藍

▲中華電信頭香哥。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

iPhone12即將在明（23）日正式開賣，各家電信業者分別祭出開賣好禮後，《ETtoday新聞雲》也直擊到在明天即將舉辦開賣活動的中華電信與台灣大哥大威秀門市皆出現人潮排隊，其中中華電信的頭香哥魏先生更是在上周六17日就已到場排隊，預計將購入iPhone 12 Pro 256GB太平洋藍色。

魏先生指出，自己是要幫表弟購買，自己本身則並非果粉，由於排隊時間較長，與姊姊、表弟採取策略性3人輪班排隊。至於是否也要幫自己購入一隻，魏先生則表示，沒有這樣的打算，主要還是會以幫家人排隊購買為主。

而排在魏先生後頭的是一家做手機螢幕保護膜的公司Sky ARMOR公司職員，一共6名職員一起結伴排隊，其中陳小姐指出，他們除了都是中華電視忠實客戶外，主要也是想買下iPhone新機來為自家公司產品做實測。

另外，台灣大哥大門市也出現頭香，該名頭香跟相當低調不願受訪，他僅透露自己在21日晚間得知台灣大哥大公布的排隊優惠後，就立刻前往排隊，而排在頭香哥後頭的陳小姐則指出，自己是在今天一早就來排隊，主要是自己身為資深果粉，每年都會換新機且又是台灣大哥大忠實用戶，因此才會每年都到台灣大哥大排隊。

陳小姐說，自己當年買iPhone6s後，每一年都會在台灣大哥大開賣前到門市前排搶頭香，因為就是想要第一時間拿到新手機，這次預計想買iPhone 12 Pro 512GB太平洋藍色，會買大容量就是因為256GB已經不夠用。另外，她去年雖然沒排到頭香但去年因為有台灣大哥大加碼後，自己也有拿到跟頭香一樣的好哩，今年則是看中台灣大哥大送6000元momo幣，想著等之後雙11的時候也能用，因此才會特地請假一天來排隊。