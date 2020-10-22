　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

中華電、台灣大頭香皆全副武裝現身　搶購iPhone 12 Pro太平洋藍

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼中華電信頭香哥。（圖／記者余弦妙攝）

▲中華電信頭香哥。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

iPhone12即將在明（23）日正式開賣，各家電信業者分別祭出開賣好禮後，《ETtoday新聞雲》也直擊到在明天即將舉辦開賣活動的中華電信與台灣大哥大威秀門市皆出現人潮排隊，其中中華電信的頭香哥魏先生更是在上周六17日就已到場排隊，預計將購入iPhone 12 Pro 256GB太平洋藍色。

魏先生指出，自己是要幫表弟購買，自己本身則並非果粉，由於排隊時間較長，與姊姊、表弟採取策略性3人輪班排隊。至於是否也要幫自己購入一隻，魏先生則表示，沒有這樣的打算，主要還是會以幫家人排隊購買為主。

而排在魏先生後頭的是一家做手機螢幕保護膜的公司Sky ARMOR公司職員，一共6名職員一起結伴排隊，其中陳小姐指出，他們除了都是中華電視忠實客戶外，主要也是想買下iPhone新機來為自家公司產品做實測。

另外，台灣大哥大門市也出現頭香，該名頭香跟相當低調不願受訪，他僅透露自己在21日晚間得知台灣大哥大公布的排隊優惠後，就立刻前往排隊，而排在頭香哥後頭的陳小姐則指出，自己是在今天一早就來排隊，主要是自己身為資深果粉，每年都會換新機且又是台灣大哥大忠實用戶，因此才會每年都到台灣大哥大排隊。

陳小姐說，自己當年買iPhone6s後，每一年都會在台灣大哥大開賣前到門市前排搶頭香，因為就是想要第一時間拿到新手機，這次預計想買iPhone 12 Pro 512GB太平洋藍色，會買大容量就是因為256GB已經不夠用。另外，她去年雖然沒排到頭香但去年因為有台灣大哥大加碼後，自己也有拿到跟頭香一樣的好哩，今年則是看中台灣大哥大送6000元momo幣，想著等之後雙11的時候也能用，因此才會特地請假一天來排隊。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／中和景平路管線破裂！地面下陷壓到瓦斯管　道路封閉中
北市10坪vs新北74坪？他砸1900萬買了　內行戰翻：肯定
人妻在家裝針孔　錄到老公與小三「1天戰4次」驚呆
第一批iPhone 12出貨了！　他查訂單「抵達桃園」興奮：
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

中華電、台灣大頭香皆全副武裝現身　搶購iPhone 12 Pro太平洋藍

iPhone 12、iPhone 12 Pro開箱實測：手機全面升級、選哪支看這邊

第一批iPhone 12出貨了！　他查訂單「抵達桃園」興奮：有提前

iPhone 13 的 5G 會更強大！　關鍵原因藏在晶片細節裡

iPhone 12掀2旋風！史上最小5G手機問世倒數　旗艦小手機擬成主流

宏碁聯手Porsche Design　打造頂級筆電Porsche Design Acer Book RS

宏碁切入智慧家電！　宏碁智新全新品牌「acerpure」發表空氣清淨機

宏達電5G手機再推新色　HTC U20 5G「曜岩黑」開賣

影／3C達人開箱iPhone12 Pro實測　夜拍人像模式超強悍

iPad Air 4 開箱影片來了！　首批產品周五到貨

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

中華電、台灣大頭香皆全副武裝現身　搶購iPhone 12 Pro太平洋藍

iPhone 12、iPhone 12 Pro開箱實測：手機全面升級、選哪支看這邊

第一批iPhone 12出貨了！　他查訂單「抵達桃園」興奮：有提前

iPhone 13 的 5G 會更強大！　關鍵原因藏在晶片細節裡

iPhone 12掀2旋風！史上最小5G手機問世倒數　旗艦小手機擬成主流

宏碁聯手Porsche Design　打造頂級筆電Porsche Design Acer Book RS

宏碁切入智慧家電！　宏碁智新全新品牌「acerpure」發表空氣清淨機

宏達電5G手機再推新色　HTC U20 5G「曜岩黑」開賣

影／3C達人開箱iPhone12 Pro實測　夜拍人像模式超強悍

iPad Air 4 開箱影片來了！　首批產品周五到貨

滬尾藝文園區「熱氣球光雕秀」10/24登場　走進10米球體內體驗！

快訊／《婆婆》Darren宣布當爸了！求子5年終於聽到「寶寶心跳聲」

牧師幫受洗卻「3度手滑」！男嬰重摔受洗盆尖叫大哭

賽事停擺訓練不中斷！　陳彥博「單攻百岳」享寧靜：台灣真的很美

全民運木球賽風雨無阻　北市實力堅強摘3金

防疫優先！爵士音節樂停辦...台中文化局：往年日均10萬人參觀

韓籍重砲超積極跑壘！崔志萬避免雙殺還敲安　世界大賽寫歷史

10年前流行的「雙層染」回歸！韓網熱議5款範本　Jennie、Lisa都染了

美國CIA情報高官訪台被「神秘武器」攻擊　外交部揭目前狀況

光芒怪物新人追平名人堂基特　成就菜鳥季後賽最多安

3C家電熱門新聞

iPhone 12 Pro 開箱影片搶先看！　「金色」機款暗藏巧思

iPhone 12 不值得買的 4 個原因！　部分人認為 iPhone 11 更划算

iPhone 12開箱片流出！12 Pro「絕美石墨黑」驚喜曝光

他查訂單　第一批iPhone 12出貨了

「太平洋藍」實機曝光！各色iPhone 12 系列影片開箱

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

iPad Air 4 開箱影片來了！　首批產品周五到貨

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

小手機回歸？iPhone 12掀2大趨勢

3C達人開箱iPhone12 Pro實測　夜拍人像模式超強悍

LINE Pay「嗶」進7-ELEVEN　最高享LINE POINTS 20%點數回饋

iPhone 12 系列電量正式揭露！　iPhone 12 具 2815 mAh 電池

iPhone 螢幕下指紋開發中！　首款兼具Touch ID與Face ID傳在明年問世

宏達電5G手機再推新色　HTC U20 5G「曜岩黑」開賣

更多熱門

相關新聞

iPhone 12、iPhone 12 Pro實測

iPhone 12、iPhone 12 Pro實測

針對即將在 10 月 23 日開賣的 iPhone 12 與 iPhone 12 Pro 兩支手機，記者搶先取得新款顏色，並且在第一時間進行初步的測試跟體驗，同時提供一個選購的參考給大家。

他查訂單　第一批iPhone 12出貨了

他查訂單　第一批iPhone 12出貨了

iPhone 13 的 5G 會更強大！　關鍵原因藏在晶片細節裡

iPhone 13 的 5G 會更強大！　關鍵原因藏在晶片細節裡

外媒評測 iPhone 12 性能！ 比5G安卓好「但存1問題」

外媒評測 iPhone 12 性能！ 比5G安卓好「但存1問題」

小手機回歸？iPhone 12掀2大趨勢

小手機回歸？iPhone 12掀2大趨勢

關鍵字：

蘋果3CiPhone手機電信

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面