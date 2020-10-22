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CIA高官來台遭「神秘武器」鎖定！飯店內頭暈耳鳴　幕後黑手曝光

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▲駭客計畫外洩 CIA遭各界痛批（圖／路透社）

▲CIA的調查指向俄羅斯是罪魁禍首。（資料圖／路透社）

文／中央社

曾任美國中情局高級官員的波利梅洛普洛斯，2017年12月5日清晨在莫斯科旅館房間突然感覺頭痛欲裂，站都站不穩，原本以為是食物中毒，後來發現是遭全球各地都存在的神秘武器鎖定攻擊。

GQ網站（www.gq.com）報導，波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos）表示，他與數十名派駐海外的美國外交官、中情局（CIA）特工及美國政府雇員一樣，遭到甚至連美國本土都存在的全球各地這種秘密裝置鎖定攻擊，如今CIA的調查指向俄羅斯是罪魁禍首。

目前一些專家和醫生認為，他們遭到不明的新型導能武器（directed energy weapons, DEWs）攻擊，雖然許多這類明顯攻擊事件已被公開，諸如在古巴和中國廣州發生的案例，但其他事件直到今日才被披露，包括美國中情局和國會山莊官員指稱，是在美國本土鎖定美國公民的攻擊事件。

報導稱，至2018年夏天，科學家、情報官員和媒體記者開始聚焦於一個很可能的罪魁禍首：微波武器。

波利梅洛普洛斯因那次攻擊的後遺症，於2019年4月決定從任職26年的中情局退休。他退休後仍與在中情局總部的同僚及友人保持聯繫。從他們身上獲知的消息讓他感到震驚，這類明顯攻擊持續在全球各地發生。

不願具名的知情消息人士透露，兩位CIA高官於2019年秋天前往澳洲會晤該國情報官員，澳洲是美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭組成的國際情報聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）成員。兩人在澳洲旅館房間都感受到奇怪聲音、頭部壓迫感和耳鳴。消息人士指出，他們出現噁心和頭暈症狀。

兩人其後轉往台灣會晤台灣情報官員，他們在台灣的旅館房間，再度感受到相同情況。消息人士指出，這類攻擊變得愈來愈大膽：在澳洲和台灣遭攻擊的其中一位CIA官員，是CIA五位最高階官員之一。不論幕後黑手是什麼人，他們也開始在美國本土攻擊美國人。

CIA,心電感應,精神特工（圖／路透社）

▲受害人腦部所受傷害是由微波武器造成。（資料圖／路透社）

中情局成立的調查小組成員如今認為，受害人腦部所受傷害是由微波武器造成，它能穿透牆壁和窗戶導向攻擊目標，甚至在數公里外也能奏效。鑑於波利梅洛普洛斯及其團隊自2017年以來就一直從事對付俄羅斯的任務，以及有關微波生物效應的科學文獻大都是由蘇聯和俄羅斯所發表，調查人員認為俄羅斯人很可能是幕後黑手。

但最強有力證據卻來自公開可取得資料，眾所周知，行動電話可追蹤人們的移動路徑，位置資料公司搜集這類資訊出售。CIA調查人員能利用這類資訊，推斷俄羅斯特務的行蹤，查出CIA官員在波蘭、喬治亞、澳洲和台灣遭到攻擊當時，俄羅斯特務就在附近。

在2019年CIA官員遇襲事件的每個案例中，據信是俄羅斯聯邦安全局（FSB）幹員的人都在附近。其中兩起事件，位置資料顯然顯示，在那些目標出現不適症狀當下，FSB幹員同一時間位於同一家旅館。

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